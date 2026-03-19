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Denuncian a ministro por abuso | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

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Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta crisis en Bolivia por gasolina contaminada que dañó más de 10.000 vehículos

El mandatario califica el hecho como un posible "sabotaje" y toma la medida de militarizar las plantas de almacenamiento para mejorar el control.

El Ministerio de Energía reconoce que el problema surgió de residuos acumulados en los tanques de almacenamiento.
El Ministerio de Energía reconoce que el problema surgió de residuos acumulados en los tanques de almacenamiento. | Foto: AFP

Más de 10.000 vehículos resultaron dañados en Bolivia debido al uso de gasolina de mala calidad, lo que ha desatado una ola de reclamos contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Los afectados exigen compensaciones al Estado, responsable de la importación y distribución del combustible a través de la petrolera estatal YPFB.

La crisis se produce en un contexto delicado para la actual administración, que asumió el poder en noviembre con la promesa de resolver el desabastecimiento de carburantes. Aunque las largas filas en los surtidores han disminuido, ahora crece la preocupación por la calidad del combustible y sus efectos en los motores.

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Origen del problema

El Ministerio de Energía e Hidrocarburos reconoció que el problema se originó en los tanques de almacenamiento, donde se acumularon residuos de oxidación debido a la falta de uso. Al reactivarse, estos restos se mezclaron con la gasolina.

Según YPFB, al menos 10.874 personas han iniciado reclamos formales por motores perjudicados. No obstante, la empresa aseguró que el obstáculo fue puntual y se limitó a ciertos lotes de combustible, descartando un impacto generalizado en todo el parque automotor.

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Medidas adoptadas

El gobierno de Rodrigo Paz ha calificado lo ocurrido como un posible “sabotaje” por parte de funcionarios de gestiones anteriores, al considerar que no se advirtieron fallas a tiempo. En ese marco, se ordenó la militarización de 16 plantas de almacenamiento para reforzar el control interno.

Las autoridades confirmaron que existen personas bajo investigación para determinar responsabilidades, aunque no se han brindado detalles. Además, se habilitó una línea telefónica con el fin de canalizar las quejas de los usuarios y se anunció que el proceso de compensaciones comenzará en los próximos días, en un intento por contener el impacto político y social de la crisis.

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