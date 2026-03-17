Marset enfrenta cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero, que podrían resultarle en hasta 20 años de prisión. Foto: Subrayado.

Marset enfrenta cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero, que podrían resultarle en hasta 20 años de prisión. Foto: Subrayado.

La Policía de Bolivia incautó los bienes del narco Sebastián Marset, quien fue capturado en Santa Cruz de la Sierra y trasladado a Estados Unidos. “Estamos hablando de más o menos un equivalente de unos 15 millones de dólares”, describió en una entrevista para radio Fides, Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, respecto a las pertenencias encontradas durante la operación.



El reporte menciona la presencia de una decena de vehículos de alta gama, 21 armas de fuego, tres fusiles de guerra AK47, más de 600 municiones, chalecos antibala, 400 litros de combustible de aviación y 16 aviones que formarían parte de la estructura de contrabando de narcóticos.



Cabe recordar que Marset enfrentará cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero, según precisó la DEA, la misma agencia que lo definió como “un Pablo Escobar de la era moderna”. Hace casi un año, este delincuente había ingresado a su lista de los fugitivos más buscados.

Irregularidades dentro del proceso

Medios reportaron diversas denuncias de posibles robos en las propiedades intervenidas, esto mientras se venía llevando a cabo la acción de las autoridades.

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Alberto Zeballos, fiscal departamental, reveló que se vienen dando las investigaciones correspondientes para esclarecer cuáles son las responsabilidades. Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, indicó que ya se realizó la designación al comandante de la Policía para que se den las averiguaciones.

De acuerdo con un reporte presentado a la Fiscalía, uno de los hechos se dio en una de las viviendas, donde se extrajo “algunos objetos y elementos”.

Acusaciones enfrentadas en Estados Unidos

Marset compareció ante un tribunal de Virginia por cargos de lavado de activos, según informó el estado. La acusación, de ser probada, podría llevarlo a pasar hasta 20 años en prisión. Se destacó que la red criminal liderada por el uruguayo utilizaba bancos de Estados Unidos para lavar dinero obtenido a través del tráfico, lo que agrava aún más su situación legal.

El narco, que había cumplido una condena en su nación de origen entre 2013 y 2018, se trasladó a Paraguay y luego a Bolivia tras su liberación, donde fijó su base de operaciones. En Bolivia, enfrenta actualmente seis casos pendientes relacionados con narcotráfico, blanqueo de dinero y otros delitos, según la Fiscalía del país.

La captura de Marset se produjo una semana después de la primera cumbre del Escudo de las Américas, organizada por el presidente Donald Trump en Florida.