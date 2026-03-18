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Tucker Carlson acusa a la CIA de espionaje y advierte que Trump exageró la amenaza de Irán para justificar la guerra

Pese a no tener cargo oficial, Tucker Carlson mantiene peso en Washington e incluso asegura que intentó persuadir a Donald Trump de no atacar Irán.

Carlson genera tensiones en el movimiento MAGA, donde se enfrenta a críticos y defensores de la intervención militar en Irán, mientras destaca su influencia en la política estadounidense. Foto: AFP
Carlson genera tensiones en el movimiento MAGA, donde se enfrenta a críticos y defensores de la intervención militar en Irán, mientras destaca su influencia en la política estadounidense. Foto: AFP | AFP | AFP

El comentarista conservador Tucker Carlson ha lanzado acusaciones directas contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA), asegurando que interceptó sus mensajes de texto con autoridades iraníes antes del conflicto en Medio Oriente y que prepara un expediente penal en su contra ante el Departamento de Justicia. En este sentido, negó haber actuado como agente extranjero y afirmó que su lealtad se mantiene con Estados Unidos.

A través de su podcast político, enfatizó que su trabajo consiste en hablar con todo el mundo y que no recibió dinero de nadie. Según él, la investigación estaría relacionada con sus críticas a la política de Donald Trump y su aliado Israel. “Se basan en un supuesto crimen que cometí. ¿Cuál es? Hablar con personas previo al inicio de la guerra”, afirmó.

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Carlson y la CIA

En un video difundido en X, aseguró que la CIA estaba elaborando una acusación relacionada con la Foreign Agents Registration Act (FARA), que exige a quienes actúan en nombre de intereses externos declarar sus vínculos y actividades políticas.

La situación generó un amplio debate en la prensa estadounidense y en redes sociales, donde surgieron teorías conspirativas sobre la posibilidad de que el líder republicano le hubiera proporcionado información incorrecta previo a la operación que culminó con la muerte del ayatolá Ali Khamenei en Teherán.

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Críticas internas del MAGA

El rechazo de Carlson a la guerra generó tensiones dentro del movimiento MAGA. Mientras algunos aliados cercanos a Trump, Megyn Kelly y Marjorie Taylor Greene, cuestionan la intervención militar, otros, como Mark Levin, lo califican de traidor y lo acusan de minar la iniciativa desde dentro.

Tucker apoyó públicamente la renuncia de Joe Kent, exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, quien criticó la intervención en su carta abierta: “Irán no representaba ninguna amenaza inminente para EE. UU.” Asimismo, señaló que Kent es “el hombre más valiente que conozco” y alertó que los neoconservadores intentarían desacreditarlo.

El mandatario estadounidense respondió reafirmando su postura: “Ha perdido el rumbo. MAGA está salvando a nuestro país y él no lo entiende”.

El tablero político

El comentarista mantiene una influencia significativa en la política de Washington a pesar de no ocupar un cargo oficial. De acuerdo con The New York Times, asistió tres veces al Despacho Oval para intentar disuadir al jefe de la Casa Blanca de atacar Irán, a quien le advirtió sobre el riesgo de traicionar la promesa antimilitarista de su administración.

También ha ampliado su alcance internacional con entrevistas a Vladímir Putin y Viktor Orbán, o figuras controvertidas como Nick Fuentes.

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