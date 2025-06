La comunidad de Tocoa, Honduras, se ha visto consternada por la pérdida de un joven que murió electrocutado mientras se bañaba en su propia casa este martes 3 de junio de 2025. Cuando el afectado pretendía ducharse en su domicilio, este recibió una fuerte descarga debido a una bomba de agua que tenía los cables expuestos al líquido.

Los familiares del joven hondureño se mostraron estremecidos por lo ocurrido, debido a que era una persona trabajadora y de buen corazón. Los médicos no pudieron hacer nada al respecto, ya que la muerte fue repentina.

¿Qué le pasó al joven que murió electrocutado mientras se bañaba en Tocoa, Honduras?

Un joven identificado como Erick murió tras recibir una descarga eléctrica mientras se bañaba en su vivienda ubicada en la ciudad de Ceibita en Tocoa, departamento de Colón. La víctima ingresó a la ducha, pero no se percató de un desperfecto: la bomba de agua instalada en la zona estaba dañada. Los medios locales de Honduras informaron que los cables estaban expuestos.

Por tal motivo, apenas Erick entró en contacto con el agua, recibió una descarga eléctrica que le causó la muerte inmediata. Tras lo ocurrido, los paramédicos llegaron al lugar de los hechos. Sin embargo, solo pudieron confirmar que el afectado ya no presentaba signos vitales.

"Él se estaba bañando. Tenían una bomba y los cables estaban pelados. En lo que él se estaba bañando, fue electrocutado. Ese muchacho era muy trabajador, nos da pesar", expresaron personas cercanas a Erick, según el medio local Salama Informa.

¿Qué dijeron los familiares del joven hondureño?

"Te recordaremos siempre, 'Chivu', como ese niño que andaba con nosotros en la aldea y nos hacía reír. Te molestábamos y te hacíamos llorar. Tantos recuerdos contigo. Solo eras un niño. No lo puedo creer aún", expresó Marvin Esquivel, quien, aparentemente, es una persona cercana a Erick, el joven hondureño que murió electrocutado en Tocoa.

"Que dios te reciba, 'Cipote'. Me das mucho pesar porque fuiste aguerrido", "Imposible aún de creer. Que en paz descanse. Se le recordará siempre", "Yo conozco a ese joven. Fuimos compañeros de trabajo. Pucha, qué pesar, yo lo conocí desde chiquito", "No, mi carnal no", "Que en paz descanses, carnalito, cómo no recordarte 'Chibirute'", "Él era mi primito. Lo extraño mucho, pero te volveré a ver", escribieron los usuarios en las redes sociales.

Luego del incidente, los amigos y familiares de Erick realizaron una caravana en su nombre. En las imágenes, se puede ver cómo una multitud le rinde el último adiós al joven fallecido.