Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Congreso al ataque y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

RMP sobre proyecto del Congreso para mejorar pensiones a militares: "Con plata ajena es maravilloso ponerse generoso"

La periodista Rosa María Palacios critica al Congreso por decisiones sobre gasto público y señala que estas comprometen recursos del Estado sin ajustarse a la Constitución.


Foto: composición LR

En Sin Guion, la periodista Rosa María Palacios cuestionó las decisiones del Congreso relacionadas con el gasto público y advirtió que varias iniciativas legislativas estarían comprometiendo recursos del Estado sin respetar los límites constitucionales.



“Hay una autógrafa que ha sido observada por el Ejecutivo para mejorar las pensiones de los militares. Esa cuesta 3800 millones de soles anuales (…) pero también se ha nombrado a todos los trabajadores de salud en régimen laboral privado 944 millones de soles. Qué lindo. Con plata ajena es maravilloso ponerte generoso. Además hay un problema: el Congreso no tiene iniciativa de gasto, no pueden tirarse la plata como una piñata, está en la Constitución”, sostuvo.

CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En esa misma línea, Palacios continuó con sus críticas al Parlamento y cuestionó lo que considera un uso irresponsable de los recursos públicos con fines políticos.

“El Congreso regala exoneraciones tributarias y regala sueldos, ¿cómo? un mínimo de responsabilidad. Son irresponsables y esos quieren reelegirse usando gasto público, está prohibido ¿Cómo pueden hacer una cosa tan salvaje?”, agregó.

RMP sobre pedido de Vladimir Cerrón para dejarlo en libertad: "Favorecen a los que tienen poder en el Congreso"

RMP sobre orden de revisar plazo de condenas de Vladimiro Montesinos: "Qué ganas de sacarlo en medio de la campaña"

Rosa María Palacios desmiente versión de López Aliaga de que conoció a su padre: "Me dijo que nunca lo había visto"

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

Cantante ratifica que candidato fujimorista la acosó sexualmente

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones 2026?

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

