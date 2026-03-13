La periodista Rosa María Palacios critica al Congreso por decisiones sobre gasto público y señala que estas comprometen recursos del Estado sin ajustarse a la Constitución. | Composición LR | Foto: composición LR

La periodista Rosa María Palacios critica al Congreso por decisiones sobre gasto público y señala que estas comprometen recursos del Estado sin ajustarse a la Constitución. | Composición LR | Foto: composición LR

En Sin Guion, la periodista Rosa María Palacios cuestionó las decisiones del Congreso relacionadas con el gasto público y advirtió que varias iniciativas legislativas estarían comprometiendo recursos del Estado sin respetar los límites constitucionales.

“Hay una autógrafa que ha sido observada por el Ejecutivo para mejorar las pensiones de los militares. Esa cuesta 3800 millones de soles anuales (…) pero también se ha nombrado a todos los trabajadores de salud en régimen laboral privado 944 millones de soles. Qué lindo. Con plata ajena es maravilloso ponerte generoso. Además hay un problema: el Congreso no tiene iniciativa de gasto, no pueden tirarse la plata como una piñata, está en la Constitución”, sostuvo.

TE RECOMENDAMOS CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Congreso aprueba leyes de gasto para captar votos a un mes de las Elecciones 2026

En esa misma línea, Palacios continuó con sus críticas al Parlamento y cuestionó lo que considera un uso irresponsable de los recursos públicos con fines políticos.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“El Congreso regala exoneraciones tributarias y regala sueldos, ¿cómo? un mínimo de responsabilidad. Son irresponsables y esos quieren reelegirse usando gasto público, está prohibido ¿Cómo pueden hacer una cosa tan salvaje?”, agregó.