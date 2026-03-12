HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Kim Jong-un realiza ejercicio de tiro con pistolas tras inspección en fábrica de municiones en Corea del Norte

Días antes, el dictador norcoreano había observado una serie de lanzamientos de misiles de crucero estratégicos disparados desde un destructor naval llamado 'Choe Hyon'.

Kim Ju-ae, hija del dictador Kim Jong-un, también participó en una prueba de tiro.
Kim Ju-ae, hija del dictador Kim Jong-un, también participó en una prueba de tiro.

Tras inspeccionar una fábrica de municiones ligeras en Pyongyang, el dictador norcoreano Kim Jong-un participó en una prueba de tiro con una pistola recién producida. Según la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), el líder autoritario calificó el arma como "excelente".

Las imágenes difundidas por KCNA mostraron que la hija del gobernante absoluto también supervisó las instalaciones de la industria. Ambos observaron las diversas piezas de armamento exhibidas. Se cree que la adolescente podría llamarse Kim Ju-ae.

Potencia bélica

Kim Jong-un remarcó que la fábrica "desempeña un papel fundamental en el aumento de la eficiencia de combate del Ejército y las fuerzas de seguridad" al "asumir la producción total de pistolas ligeras". Asimismo, subrayó la "necesidad de ampliar y aumentar la capacidad de producción con una visión de futuro".

Un informe del Ministerio de Defensa de Corea del Norte reveló que el arma disparada por Jong-un "es superior en rendimiento estructural, cadencia de impacto, fuego concentrado y utilidad en combate".

Días antes, los Kim habían contemplado una serie de lanzamientos de misiles de crucero estratégicos que fueron disparados desde un destructor naval llamado 'Choe Hyon'. Estas pruebas coincidieron con los ejercicios militares conjuntos realizados por Estados Unidos y Corea del Sur.

En esa ocasión, el dictador norcoreano dio la orden de acelerar la construcción de nuevas unidades navales y reforzar la capacidad de ataque táctico de la flota.

Sucesión heredada

Kim Ju-ae apareció por primera vez en público durante una prueba de misiles de largo alcance en noviembre de 2022. Desde entonces, ha acompañado a su padre en actos militares, inauguraciones y otros eventos importantes, como la visita a Beijing en septiembre de 2025. Allí el líder norcoreano se reunió con el presidente chino Xi Jinping.

En febrero, se difundieron imágenes de la joven probando un rifle de francotirador durante una presentación de armas a altos funcionarios. La inteligencia de Corea del Sur también ha indicado que podría estar siendo preparada para un eventual proceso de sucesión dentro del régimen.

