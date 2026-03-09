Foro Penal reporta 670 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero de 2026

Delcy Rodríguez impulsó la Ley de Amnistía para liberar a todos los presos políticos en Venezuela. | Composición LR

Delcy Rodríguez impulsó la Ley de Amnistía para liberar a todos los presos políticos en Venezuela. | Composición LR

La ONG Foro Penal aseguró que el régimen de Delcy Rodríguez liberó a 670 presos políticos desde el 8 de enero de 2026. Sin embargo, el director de la organización, Alfredo Romero, no precisó cuántos de los excarcelados quedaron sin restricciones judiciales y cuántos siguen sujetos a medidas cautelares, como presentarse periódicamente ante tribunales o tener prohibido salir del país.

Tampoco se especificó el número de personas beneficiadas directamente por la Ley de Amnistía para la Convención Democrática, una medida aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela en febrero que beneficia a detenidos desde 1999 hasta la actualidad. "La cifra incluye a disidentes que abandonaron la prisión antes y después de la aprobación de la norma", puntualizó Romero.

Respuesta del chavismo

Foro Penal también había informado días antes que 526 personas permanecen en distintos recintos penitenciarios por motivos ideológicos. El proceso de excarcelación ocurre en un contexto marcado por la presión de organizaciones de derechos humanos y activistas que reclaman la puesta en libertad de todos los detenidos. Asimismo, los familiares se encuentran acampando en las inmediaciones de las cárceles y organizando actividades públicas para exigir la salida de prisión de sus allegados.

Sin embargo, el chavismo rechaza categóricamente la existencia de presos políticos y asevera que los acusados enfrentan cargos por delitos comunes. En ese sentido, el balance oficial del Legislativo señala que hasta la fecha 247 personas dejaron la reclusión y 7.407 quedaron bajo medidas cautelares.

La Plataforma Unitaria Democrática, considerada la principal coalición opositora del país, situó en 675 la cifra de personas que salieron de los centros de detención desde el 8 de enero. La organización exigió procesos "masivos, expeditos, públicos y transparentes" para lograr la liberación de personas encarceladas por motivos políticos en Venezuela.

Protesta femenina en Caracas

En el Día Internacional de la Mujer, la oposición venezolana liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia exigió el domingo 8 de marzo la liberación de 56 presas políticas en Venezuela.

Bajo la consigna "Ellas cuentan", cientos de activistas y familiares marcharon en Caracas para exigir una amnistía sin exclusiones. "¡Estado de derecho, democracia y libertad!", se escuchó entre los cánticos. Durante la movilización portaron banderas y pancartas con los rostros de las detenidas.

"Exigimos el fin de la tortura y los tratos crueles", enfatizó la líder estudiantil Sairam Rivas. "Garantías para que ninguna sea usada como rehén, castigada por pensar distinto o separada de sus hijos por razones políticas", agregó. Según la agencia AFP, decenas de mujeres sostienen una vigilia permanente en cárceles del país y han recurrido a medidas extremas como el encadenamiento y las huelgas de hambre.