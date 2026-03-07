HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven soldado de 19 años lleva más de 15 días desaparecido tras explosión en el cuartel El Polvorín en Pisco

La organización internacional MAG , institución con experiencia en neutralización de explosivos, se sumó a las labores de búsqueda debido a que en la zona aún hay municiones sin detonar.

Las labores de búsqueda continúan con ayuda de la institución internacional MAG.
Las labores de búsqueda continúan con ayuda de la institución internacional MAG. | Composición LR | América Noticias

El Ejército del Perú informó que el recluta Erick Ochoa Candela (19) desapareció tras una fuerte explosión ocurrida en el interior del cuartel El Polvorín, ubicado en la provincia de Pisco, el pasado 17 de febrero. Luego de más de dos semanas, el militar continúa con paradero desconocido.

Familiares del joven exigieron una explicación a las autoridades tras el incidente que también dejó a otros siete miembros de las Fuerzas Armadas heridos en medio del incendio que dificultó las labores iniciales de rescate. "Queremos que respondan por su vida. Vivimos con angustia tras la tragedia", precisó la madre de Ochoa.

Labores de búsqueda continúan

La rama terrestre de las Fuerzas Armadas inició un operativo especial en colaboración con la Policía Nacional y la Fiscalía. Para esta tarea se sumó la institución internacional Mines Advisory Group (MAG), debido a que en la zona de búsqueda aún contiene municiones sin detonar, lo cual representa un peligro.

“Los trabajos serán ejecutados por especialistas en eliminación de municiones del Servicio de Material de Guerra del Ejército, quienes, junto con los expertos internacionales, desarrollarán un proceso progresivo de despeje del área afectada. Esta fase permitirá neutralizar municiones sin explotar, habilitar rutas seguras de acceso y continuar con la búsqueda en condiciones que resguarden la vida del personal interviniente”, precisaron.

Familia sin respuesta

Pese a que el Ejército del Perú afirmó que mantiene una comunicación permanente con la familia del cadete, los parientes señalaron que aún no tienen una respuesta clara tras lo sucedido.

“Triste, mi hijo pregunta por su papá. Siempre le hacía videollamada, era un padre presente y amoroso. Pido que se haga justicia y que esta muerte no quede impune”, precisó la pareja de Ochoa, quien lo visitó una semana antes de la tragedia.

