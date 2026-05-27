Lula destaca que a pesar de la necesidad de reducir combustibles fósiles, Brasil requerirá los ingresos del petróleo y gas para esta transición. Foto: AFP.

Lula destaca que a pesar de la necesidad de reducir combustibles fósiles, Brasil requerirá los ingresos del petróleo y gas para esta transición. Foto: AFP.

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el reinicio de perforaciones en el campo de Urucu, la mayor reserva terrestre de hidrocarburos del país, tras casi una década sin nuevos pozos. La estatal Petrobras invertirá cerca de 2.500 millones de reales (unos US$500 millones) para abrir 22 pozos en la región amazónica, clave para el suministro de gas en el norte brasileño.

“Queremos vivir bien, trabajar bien, estudiar bien, y solo tendremos eso si la economía crece”, afirmó el mandatario de 80 años, durante un acto en Amazonas. El líder sostiene que, aunque el mundo debe abandonar progresivamente los combustibles fósiles para enfrentar el cambio climático, Brasil necesita los ingresos del petróleo y gas para financiar esa transición.

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Según estimaciones citadas por AFP, Urucu produce cerca del 8% del gas nacional y su explotación se ha centrado históricamente en reservas 'onshore', mientras que el 95% de la producción del país proviene de campos 'offshore'. La estatal lleva casi una década sin abrir nuevos pozos en la región, ubicada en el corazón de la selva amazónica.

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Decisión de Lula afecta el medio ambiente

Al mismo tiempo, el Gobierno reportó avances ambientales: en 2025, la deforestación en Brasil cayó a su nivel más bajo desde 2019, con menos de un millón de hectáreas de vegetación perdida, según MapBiomas. La Amazonía redujo su pérdida en un 23,5% y la cobertura vegetal es crucial para absorber dióxido de carbono y frenar el calentamiento global.

“Vemos un aumento de acciones de fiscalización y sanciones que tienen una correlación directa con la caída de la deforestación en todos los biomas brasileños”, explicó Marcos Rosa, coordinador técnico de la red de vigilancia ambiental.

Hubo intervención de las autoridades en 65% de las áreas con alertas de pérdida de vegetación, frente al 54% en 2024 y apenas 5% en 2019, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro.

Pese a los avances, el ritmo de destrucción sigue siendo preocupante: en la Amazonía se pierden “cerca de cinco árboles por segundo”, y el bioma más afectado continúa siendo el Cerrado, al sur de la selva, concentrando más de la mitad de la deforestación del país. MapBiomas atribuye casi toda la pérdida a la expansión agropecuaria.

Contradicción del mandatario

Lula anunció este reinicio meses después de la COP30 de la ONU en Belém, donde instó a líderes mundiales a presentar “hojas de ruta” para salir de los combustibles fósiles.

Sin embargo, su respaldo a proyectos de exploración petrolera frente a la Amazonía y recientes iniciativas legislativas de la Cámara de Diputados, calificadas por ambientalistas como debilitadoras de los controles contra la deforestación, mantienen encendida la polémica sobre la sostenibilidad de su política energética.