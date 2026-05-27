HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Keiko Fujimori presidenta? ¿Se viene un régimen autoritario? Ft. Mesías Guevara | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Lula da Silva retoma perforaciones en la Amazonía en busca de hidrocarburos en medio de avances ambientales

El presidente Lula defiende la necesidad de los ingresos del petróleo y gas para financiar una transición hacia energías más limpias, a pesar de la urgencia de abandonar los combustibles fósiles.

Lula destaca que a pesar de la necesidad de reducir combustibles fósiles, Brasil requerirá los ingresos del petróleo y gas para esta transición. Foto: AFP.
Lula destaca que a pesar de la necesidad de reducir combustibles fósiles, Brasil requerirá los ingresos del petróleo y gas para esta transición. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el reinicio de perforaciones en el campo de Urucu, la mayor reserva terrestre de hidrocarburos del país, tras casi una década sin nuevos pozos. La estatal Petrobras invertirá cerca de 2.500 millones de reales (unos US$500 millones) para abrir 22 pozos en la región amazónica, clave para el suministro de gas en el norte brasileño.

“Queremos vivir bien, trabajar bien, estudiar bien, y solo tendremos eso si la economía crece”, afirmó el mandatario de 80 años, durante un acto en Amazonas. El líder sostiene que, aunque el mundo debe abandonar progresivamente los combustibles fósiles para enfrentar el cambio climático, Brasil necesita los ingresos del petróleo y gas para financiar esa transición.

TE RECOMENDAMOS

EL SOL EN TU CARTA NATAL: TU VERDADERA ESENCIA Y PROPÓSITO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Según estimaciones citadas por AFP, Urucu produce cerca del 8% del gas nacional y su explotación se ha centrado históricamente en reservas 'onshore', mientras que el 95% de la producción del país proviene de campos 'offshore'. La estatal lleva casi una década sin abrir nuevos pozos en la región, ubicada en el corazón de la selva amazónica.

PUEDES VER: Rodrigo Paz apunta contra Evo Morales por la crisis en Bolivia mientras el Congreso posibilita la acción militar

lr.pe

Decisión de Lula afecta el medio ambiente

Al mismo tiempo, el Gobierno reportó avances ambientales: en 2025, la deforestación en Brasil cayó a su nivel más bajo desde 2019, con menos de un millón de hectáreas de vegetación perdida, según MapBiomas. La Amazonía redujo su pérdida en un 23,5% y la cobertura vegetal es crucial para absorber dióxido de carbono y frenar el calentamiento global.

“Vemos un aumento de acciones de fiscalización y sanciones que tienen una correlación directa con la caída de la deforestación en todos los biomas brasileños”, explicó Marcos Rosa, coordinador técnico de la red de vigilancia ambiental.

Hubo intervención de las autoridades en 65% de las áreas con alertas de pérdida de vegetación, frente al 54% en 2024 y apenas 5% en 2019, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro.

Pese a los avances, el ritmo de destrucción sigue siendo preocupante: en la Amazonía se pierden “cerca de cinco árboles por segundo”, y el bioma más afectado continúa siendo el Cerrado, al sur de la selva, concentrando más de la mitad de la deforestación del país. MapBiomas atribuye casi toda la pérdida a la expansión agropecuaria.

Contradicción del mandatario

Lula anunció este reinicio meses después de la COP30 de la ONU en Belém, donde instó a líderes mundiales a presentar “hojas de ruta” para salir de los combustibles fósiles.

Sin embargo, su respaldo a proyectos de exploración petrolera frente a la Amazonía y recientes iniciativas legislativas de la Cámara de Diputados, calificadas por ambientalistas como debilitadoras de los controles contra la deforestación, mantienen encendida la polémica sobre la sostenibilidad de su política energética.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Lula da Silva envía ayuda humanitaria a Bolivia mientras las protestas cumplen cuatro semanas y aíslan La Paz

Lula da Silva envía ayuda humanitaria a Bolivia mientras las protestas cumplen cuatro semanas y aíslan La Paz

LEER MÁS
Luiz Inácio Lula da Silva recibe radioterapia preventiva contra cáncer de piel en pleno año electoral

Luiz Inácio Lula da Silva recibe radioterapia preventiva contra cáncer de piel en pleno año electoral

LEER MÁS
España y Brasil refuerzan su colaboración bilateral con la firma de 15 acuerdos comerciales, culturales y sociales

España y Brasil refuerzan su colaboración bilateral con la firma de 15 acuerdos comerciales, culturales y sociales

LEER MÁS
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS
Ciudad europea premiará a turistas que usen bicicleta, recojan basura y más hasta el 14 de junio: paseos gratis, restaurantes y museos

Ciudad europea premiará a turistas que usen bicicleta, recojan basura y más hasta el 14 de junio: paseos gratis, restaurantes y museos

LEER MÁS
¿Sabías que estas personas sí pueden subir a los brazos del Cristo Redentor? Así es la famosa maravilla en Sudamérica por dentro

¿Sabías que estas personas sí pueden subir a los brazos del Cristo Redentor? Así es la famosa maravilla en Sudamérica por dentro

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

LEER MÁS
China presenta una secadora inteligente que se integra en el techo, tiene luz LED y soporta 35 kg de ropa por menos de US$240

China presenta una secadora inteligente que se integra en el techo, tiene luz LED y soporta 35 kg de ropa por menos de US$240

LEER MÁS
Arqueólogos españoles descubren el sistema hídrico que abasteció más de 10 siglos mítica ciudad griega clave de la civilización moderna

Arqueólogos españoles descubren el sistema hídrico que abasteció más de 10 siglos mítica ciudad griega clave de la civilización moderna

LEER MÁS
El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025