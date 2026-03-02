HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel afirma que bombardeos contra Líbano durarían "muchos días" y anuncia que "pagará un alto precio" por apoyar a Irán

El ejército israelí informó que mató al jefe de los servicios de inteligencia de Hezbolá, Hussein Moukalled, durante una incursión en Beirut.

Israel atacó al grupo paramilitar Hezbolá en Líbano.
Israel atacó al grupo paramilitar Hezbolá en Líbano. | Composición LR

La guerra en Medio Oriente se extendió este lunes 2 de marzo al Líbano luego de que Israel emprendiera una "ofensiva" contra Hezbolá. El comandante militar Eyal Zamir afirmó que la operación podría prolongarse durante "muchos días", después de que el grupo miliciano chiita, respaldado por Irán, lanzara cohetes y drones contra territorio israelí.

El gobierno de Joseph Aoun reportó que los recientes ataques dejaron al menos 31 personas muertas y 149 heridas en territorio libanés. Los bombardeos se registraron en el tercer día consecutivo de la campaña militar contra Teherán. En ese marco, el Ejército de Israel informó en un comunicado que el domingo 1 mató al jefe de los servicios de inteligencia de Hezbolá, Hussein Moukalled, durante una incursión en Beirut.

REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Escalada militar regional

Israel también advirtió que Hezbolá "pagará un alto precio" por apoyar a Irán. "Los ataques continúan y su intensidad aumentará", aseveró el general Rafi Milo, jefe del Mando Norte, en un comunicado difundido en Telegram. Sin embargo, Ali Larijani, miembro del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, escribió en la red social X que el presidente Donald Trump sumió a Oriente Medio en el caos con sus "fantasías delirantes".

Tal como informó la agencia AFP, la organización armada disparó cohetes contra territorio israelí por primera vez desde el acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024, que puso fin a más de un año de enfrentamientos. Asimismo, los medios estatales libaneses señalaron que los proyectiles impactaron en suburbios chiitas del sur de la capital.

Aoun mencionó que los disparos hacia Jerusalén perjudican los esfuerzos de Beirut por evitar un conflicto regional. "El lanzamiento de misiles desde territorio libanés esta mañana va en contra de todos los esfuerzos y gestiones realizados por el Estado para mantener al país al margen de los peligrosos enfrentamientos militares que tienen lugar en la región", argumentó en un mensaje difundido por la Presidencia.

Conflicto en expansión

El régimen de Aoun prohibió las actividades militares del grupo proiraní y exigió que entregue sus armas al Estado. Además, la teniente coronel y portavoz del ejército israelí, Ella Waweya, pidió en X que los ciudadanos abandonen el país. "Las actividades de Hezbolá obligan al ejército israelí a actuar contra él. (…) Por su seguridad, deben evacuar inmediatamente sus casas y alejarse de las aldeas al menos 1.000 metros para dirigirse a zonas despejadas", indicó.

AFP constató un denso tráfico procedente del sur que congestionó las carreteras de la ciudad libanesa de Sidón, con vehículos llenos de familias y algunos con colchones atados al techo.

En un mensaje televisado, el general Effie Defrin anunció que "cientos de aviones" de la fuerza aérea de Israel están bombardeando simultáneamente Irán y Líbano. Por su parte, Teherán lanzó una lluvia de misiles contra distintos países de la región tras la muerte de Alí Jamenei.

