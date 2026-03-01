No es Kabul en 2021, como afirmó Grok: imágenes son del ataque contra colegio de Irán del 28 de febrero

LO FALSO:

Las imágenes difundidas pertenecen a un ataque en Kabul del año 2021.

LO VERDADERO:

Videos corresponden al bombardeo en Irán del 28 de febrero.

Edificio atacado en la capital afgana no coincide con las imágenes que fueron publicadas por los medios el fin de semana.

Varios usuarios en Facebook acusaron a la agencia EFE y a otros medios de comunicación, como RPP y Exitosa, de difundir imágenes de un bombardeo ocurrido en Kabul en 2021 como si correspondieran al ataque contra una escuela en Minab (Irán) registrado el último sábado.

Las publicaciones citan como respaldo varios mensajes de Grok, la inteligencia artificial de X, donde se afirma que los videos muestran en realidad un atentado yihadista contra un centro escolar de Kabul en mayo de 2021, ataque que dejó más de 80 personas fallecidas, en su mayoría niñas.

En una de las fotografías difundidas por la agencia EFE y replicadas por otros medios se observa una densa columna de humo que sale de una infraestructura que presuntamente pertenece a la escuela iraní donde habrían muerto, al menos, 148 niñas. En otros clips aparece el edificio reducido a escombros, varias grúas trabajando y personas reunidas en la zona afectada.

Ataque contra escuela de Irán dejó decenas de niñas fallecidas. Foto: Difusión

Imágenes sí son de ataque en Irán

Las imágenes sí pertenecen al bombardeo contra una escuela en Irán ocurrido este sábado 28 de febrero, tras los ataques de Estados Unidos e Israel. La geolocalización confirma que corresponden a ese hecho y no a un atentado yihadista hace 5 años.

En primer lugar, la fotografía difundida por EFE proviene de un video grabado minutos después del ataque y compartido en redes sociales. Varios elementos visibles en esa imagen coinciden con la vista aérea que ofrece Google Maps de la escuela afectada en Minab.

Además, en los videos se distinguen detalles que también aparecen en otras fotografías difundidas después de los bombardeos, las cuales fueron compartidas por las agencias iraníes Tasnim y Mehr.

Por otro lado, una revisión del atentado en Kabul mencionado por Grok —donde murieron más de 80 personas— permite comprobar que el edificio atacado en la capital afgana no coincide con el que muestran las imágenes publicadas por los medios tras los bombardeos atribuidos a la Washington y Jerusalén.

Conclusión

Usuarios en redes sociales como Facebook señalaron que medios de comunicación reutilizaron imágenes de un atentado en Kabul (2021) para ilustrar un ataque reciente en un colegio de Irán. Sin embargo, la verificación mediante geolocalización y comparación con imágenes satelitales confirman que el material corresponde al bombardeo ocurrido en Minab el 28 de febrero. Además, los detalles arquitectónicos no coinciden con el edificio atacado en la capital afgana hace cinco años.

