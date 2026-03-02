HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Tribunal Constitucional PROCRIMEN y estado de emergencia | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Kuwait derriba tres aviones de combate estadounidenses que viajaban a apoyar operación contra Irán

El Comando Central de EE. UU. informó que el país de Asia Occidental derribó "accidentalmente" cazas F-15 Strike Eagle. Seis tripulantes se eyectaron sanos y salvos.

Kuwait derribó por error aviones de fuerzas estadounidenses.
Kuwait derribó por error aviones de fuerzas estadounidenses. | Composición LR

Este lunes, varios aviones militares estadounidenses se estrellaron por la mañana en Kuwait, según informó el Ministerio de Defensa del país del Golfo, en el tercer día del conflicto con Irán.

El portavoz del mencionado departamento aseguró poco tiempo después que todos sus tripulantes sobrevivieron y fueron trasladados a un hospital para exámenes médicos y tratamiento. Todos estaban en condición estable.

TE RECOMENDAMOS

REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Desde el Mando Central de EE. UU. (Centcom) informaron que los aviones, todos cazas F-15E Strike Eagle, volaban en apoyo a la operación militar Furia Épica, que recientemente tuvo como consecuencia la muerte de su líder, Ali Jamenei. Resaltaron, además, que están investigando las causas del incidente.

PUEDES VER: Marco Rubio criminaliza la inmigración e insta a Europa a erradicarla

lr.pe

Irán bombardea Kuwait

Una persona murió y 32 resultaron heridas en Kuwait tras bombardeos realizados por Irán desde el sábado contra países del Golfo, en respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos, anunciaron las autoridades del reino.

Abdulá al Sanad, portavoz del Ministerio de Salud, indicó, sin muchas precisiones, que todas las personas —el fallecido y los heridos— eran de nacionalidad extranjera.

PUEDES VER: El jefe de Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, fue eliminado, según revela el ejercito de Israel

lr.pe

Dron golpea Aeropuerto Internacional

Un dron atacó el Aeropuerto Internacional de Kuwait este sábado y causó heridos leves, informó la Autoridad de Aviación Civil. Las autoridades aseguraron que algunos empleados resultaron afectados con heridas leves, así como con daños materiales limitados en la terminal de pasajeros.

La Agencia de Noticias de Kuwait (KUNA) entrevistó a Abdullah Al Rajhu, portavoz de la Dirección General de Aviación Civil del país. Aseguró que las autoridades activaron de inmediato los planes de emergencia aprobados y lograron controlar la situación.

Notas relacionadas
Supera a un país de Sudamérica: descubren depósito de petróleo con al menos 950 millones de barriles

Supera a un país de Sudamérica: descubren depósito de petróleo con al menos 950 millones de barriles

LEER MÁS
Descubren un megayacimiento de petróleo que supera reservas de un país de Sudamérica: al menos 950 millones de barriles

Descubren un megayacimiento de petróleo que supera reservas de un país de Sudamérica: al menos 950 millones de barriles

LEER MÁS
Conoce a la MONEDA con mayor valor en el MUNDO: supera en más de 3 veces el precio del dólar

Conoce a la MONEDA con mayor valor en el MUNDO: supera en más de 3 veces el precio del dólar

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

LEER MÁS
China exige el "cese inmediato" mientras Rusia advierte una "catástrofe" ante las acciones en Irán

China exige el "cese inmediato" mientras Rusia advierte una "catástrofe" ante las acciones en Irán

LEER MÁS
Este es el empresario chino que renunció a Google y se convirtió en millonario al fundar Temu, una app exitosa en América Latina

Este es el empresario chino que renunció a Google y se convirtió en millonario al fundar Temu, una app exitosa en América Latina

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Kuwait derriba tres aviones de combate estadounidenses que viajaban a apoyar operación contra Irán

Partidos de hoy, lunes 2 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Impunidad en las pistas: más del 80% de casos de atropellos no se judicializan en el Perú

Mundo

Milei inaugura el período legislativo y anuncia una nueva etapa de reformas en Argentina

Donald Trump anticipa que operaciones militares contra Irán durarían un mes: “Es un país grande”

UE: Oriente Medio tiene "mucho que perder" en caso de una guerra prolongada

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Sigrid Bazán y Alejandro Cavero habrían presentado información falsa en sus hojas de vida, alerta JEE

Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025