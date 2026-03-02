Kuwait derriba tres aviones de combate estadounidenses que viajaban a apoyar operación contra Irán

Este lunes, varios aviones militares estadounidenses se estrellaron por la mañana en Kuwait, según informó el Ministerio de Defensa del país del Golfo, en el tercer día del conflicto con Irán.

El portavoz del mencionado departamento aseguró poco tiempo después que todos sus tripulantes sobrevivieron y fueron trasladados a un hospital para exámenes médicos y tratamiento. Todos estaban en condición estable.

TE RECOMENDAMOS REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Desde el Mando Central de EE. UU. (Centcom) informaron que los aviones, todos cazas F-15E Strike Eagle, volaban en apoyo a la operación militar Furia Épica, que recientemente tuvo como consecuencia la muerte de su líder, Ali Jamenei. Resaltaron, además, que están investigando las causas del incidente.

PUEDES VER: Marco Rubio criminaliza la inmigración e insta a Europa a erradicarla

Irán bombardea Kuwait

Una persona murió y 32 resultaron heridas en Kuwait tras bombardeos realizados por Irán desde el sábado contra países del Golfo, en respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos, anunciaron las autoridades del reino.

Abdulá al Sanad, portavoz del Ministerio de Salud, indicó, sin muchas precisiones, que todas las personas —el fallecido y los heridos— eran de nacionalidad extranjera.

Dron golpea Aeropuerto Internacional

Un dron atacó el Aeropuerto Internacional de Kuwait este sábado y causó heridos leves, informó la Autoridad de Aviación Civil. Las autoridades aseguraron que algunos empleados resultaron afectados con heridas leves, así como con daños materiales limitados en la terminal de pasajeros.

La Agencia de Noticias de Kuwait (KUNA) entrevistó a Abdullah Al Rajhu, portavoz de la Dirección General de Aviación Civil del país. Aseguró que las autoridades activaron de inmediato los planes de emergencia aprobados y lograron controlar la situación.