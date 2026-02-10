El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa salió de prisión y cumple una medida de arresto domiciliario desde este martes 10 de febrero. Su hijo Ramón confirmó la noticia mediante la red social X de su padre: “Está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que nuestra familia estará junta pronto”, aunque advirtió con firmeza que “casa por cárcel sigue siendo prisión”. En su mensaje, también exigió la liberación plena del resto de los presos políticos en Venezuela.

Esta excarcelación parcial sucede bajo un marco de medidas similares impulsadas por el régimen chavista en los últimos meses. El beneficio procesal responde a una persistente presión internacional, con énfasis en las demandas de Estados Unidos a favor de los detenidos por causas políticas. La medida busca disminuir la tensión política, aunque la oposición mantiene su reclamo por el cese definitivo de las restricciones judiciales contra sus líderes.

TE RECOMENDAMOS VELACIONES EXPLICADAS: SIGNIFICADO, COLORES Y SEÑALES REALES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Confirmación de la salida de prisión de Juan Pablo Guanipa. Foto: @JuanPGuanipa/X



La excarcelación y detención del domingo 8 de febrero

El dirigente abandonó el centro de reclusión El Helicoide, en Caracas, el pasado domingo 8 de febrero, tras permanecer más de ocho meses privado de libertad. Esta medida formó parte de una serie de excarcelaciones de opositores y activistas gestionadas bajo la observación de organismos de derechos humanos. Guanipa enfrentaba acusaciones por un presunto plan subversivo; sin embargo, su defensa y aliados sostienen que el arresto obedeció exclusivamente a motivos políticos.

La libertad del opositor resultó efímera, pues hombres armados no identificados lo interceptaron en la capital pocas horas después de su salida. "Se encontraba en una actividad a las 11.45 p. m. cuando fue emboscado”, dijo Ramón. Este evento dio inicio a un periodo de incertidumbre que superó las 24 horas, durante el cual su familia denunció la desaparición forzada. Ante la falta de información oficial sobre su paradero, su hijo manifestó públicamente: "Exigimos una prueba de vida y responsabilizamos al régimen de cualquier daño contra su integridad".

La supuesta violación de términos, según fiscales

La Fiscalía de Venezuela solicitó la revocatoria de la libertad condicional de Guanipa tras verificar el presunto incumplimiento de las condiciones fijadas por el tribunal. A través de un comunicado oficial, publicado el 9 de febrero, el Ministerio Público argumentó que esta falta justifica la sustitución de la medida previa por un régimen de arresto domiciliario en la residencia de su hijo. La institución basó su decisión en la necesidad de garantizar el orden jurídico ante el comportamiento del opositor.

El organismo judicial subrayó que los beneficios procesales dependen directamente de la conducta del imputado. Según el texto oficial, “las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas”. Bajo esta premisa, las autoridades reiteraron que cualquier infracción faculta a la justicia para “revocar o sustituir el beneficio previamente otorgado, conforme a la legislación vigente”, lo que derivó en la nueva restricción de movimiento para el opositor.

La medida generó reacciones inmediatas tanto en la oposición como en el sector oficialista. Mientras los aliados del dirigente sostienen que las únicas restricciones vigentes eran la prohibición de salida del país y presentaciones mensuales, el ministro Diosdado Cabello respaldó el dictamen judicial. El dirigente del PSUV afirmó que “algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país”, en clara alusión a las actividades realizadas por el opositor tras su salida inicial de prisión.