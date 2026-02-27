Los Chankas jugó con 10 hombres durante 11 minutos en el primer tiempo por este percance. Foto: captura de L1 Max/Tribuna Deportiva Perú/X

El fútbol peruano nunca deja de sorprender. El momento insólito de la fecha 5 en el Torneo Apertura —por ahora— se produjo durante el partido entre Melgar y Los Chankas. En el primer tiempo de dicho cotejo, el cuadro andahuaylino se vio obligado a gastar un cambio luego de que el lateral David Gonzáles terminara con la camiseta rota y no encontrara una prenda de repuesto para volver a la cancha.

Todo comenzó cerca del minuto 30', cuando Johnny Vidales le rompió la casaquilla a su rival en una jugada fortuita. Por reglamento, Gonzáles tuvo que salir del terreno de juego mientras esperaba un repuesto para su indumentaria, el cual nunca pudo recibir.

Los poco más de 10 minutos que Chankas jugó con un hombre menos por la ausencia temporal de su futbolista fueron bien aprovechados por el Dominó. Los rojinegros se habían quedado en inferioridad numérica a los 25', cuando Lautaro Guzmán fue expulsado por una dura entrada.

La salida de Gonzáles permitió nivelar el trámite del compromiso, al quedar ambos clubes con 10 jugadores, y derivó en el gol de Matías Zegarra, sobre los 38', para poner el 1-0 parcial a favor de los dirigidos por Juan Reynoso.

Ya con el marcador en contra, y ante la imposibilidad de solucionar el contratiempo, el DT Walter Paolella se vio obligado a gastar su primer cambio y mandar al campo a Marlon Torres, a los 41', para no perder más tiempo.

Los Chankas explicó falta de camisetas de repuesto

Vía redes sociales, Los Chankas emitió un comunicado oficial para explicar por qué no tuvo camisetas adicionales para este encuentro. En su pronunciamiento, el club indicó que, por un "requerimiento extraordinario" de la Liga 1, debió encargar la confección de una tercera equipación, la cual le llegó recién la noche anterior y como un solo juego.

"El proveedor entregó únicamente un juego de camisetas, motivo por el cual no se contó con el stock completo de reemplazo durante el desarrollo del encuentro", se lee en el comunicado.

El equipo sureño explicó a qué se debió el contratiempo. Foto: Los Chankas

¿Cómo terminó Melgar vs Los Chankas?

Pese a todo lo ocurrido, la historia tuvo un final feliz para Los Chankas. En los últimos minutos del segundo tiempo, el delantero panameño Abdiel Ayarza apareció para firmar un doblete (85' y 90+2') que le permitió a su escuadra remontar el partido y llevarse una gran victoria por 2-1 que le da, de forma momentánea, el liderato de la tabla de posiciones.