Nicole Vargas, exintegrante de 'La voz kids' Colombia, falleció tras ser embestida por auto: conductor optó por darse a la fuga

Nicole Vargas, joven que participó en 'La voz kids' Colombia, murió a los 19 años tras ser atropellada en la vía Circasia–Armenia. El conductor implicado escapó y las autoridades adelantan las investigaciones

Nicole Vargas causó gran impresión durante su paso por 'La voz kids' Colombia. Foto: Composición LR/Captura/Facebook

La música colombiana atraviesa un trágico momento tras confirmarse la muerte de Nicole Vargas, recordada por su paso por 'La voz kids' Colombia en 2019. La joven, de 19 años, perdió la vida luego de ser embestida por un vehículo cuando salía de su jornada laboral en el departamento del Quindío.

El siniestro vial se registró la noche del 21 de febrero, alrededor de las 20:30 horas, en la carretera que comunica los municipios de Circasia y Armenia. De acuerdo con los reportes oficiales, el conductor involucrado se dio a la fuga tras el impacto, mientras la Policía de Carreteras inició las diligencias para identificar el automóvil.

Fallece Nicole Vargas, exparticipante de 'La voz kids' Colombia tras ser arrollada por auto

Según la información difundida por medios nacionales, el accidente ocurrió en el sector de restaurantes a la altura de El Solar. En el hecho también falleció William Andrés Paipa, de 40 años, quien acompañaba a la joven en el momento del atropellamiento.

La Policía de Carreteras del Quindío precisó en un comunicado que se trató de un “siniestro vial, tipo atropello a peatones por parte de un vehículo sin identificar”. Las víctimas fueron identificadas como William Andrés Paipa y Nicole Vargas, exparticipante de 'La voz kids' Colombia. Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para dar con el responsable, quien abandonó el lugar tras el choque.

Nicole Vargas: ¿quién fue en vida la cantante colombiana?

Nicole Vargas participó en 2019 en 'La voz kids' Colombia cuando tenía apenas 12 años. En el escenario logró presentarse ante reconocidos entrenadores como Andrés Cepeda, Fanny Lú y Sebastián Yatra, figuras destacadas de la industria musical nacional. Su paso por el concurso le permitió ganar visibilidad y consolidar su vocación artística.

Además de su faceta como intérprete, Nicole Vargas cursaba quinto semestre de Administración de Negocios en la Universidad del Quindío y trabajaba como impulsadora de una marca de licor. La institución educativa lamentó públicamente su fallecimiento y destacó su aporte al grupo representativo vocal Coranto, resaltando la calidad de su voz en distintos eventos culturales del departamento.

