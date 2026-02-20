El Spinosaurus mirabilis es una de las últimas especies de espinosáuridos supervivientes. Foto: Dani Navarro. | Dani Navarro

En medio del calor abrasador y el paisaje extremo del desierto del Sáhara, los científicos reescriben la historia de uno de los dinosaurios más enigmáticos. Se trata del descubrimiento de Spinosaurus mirabilis, una nueva especie de espinosaurio que vivió hace unos 95 millones de años en lo que hoy es Níger, y que destaca por sus 13 metros de largo y por una llamativa cresta craneal que podría haber sido de colores brillantes.

El reconocido paleontólogo estadounidense Paul Sereno no pudo ocultar su sorpresa cuando el investigador español Daniel Vidal le muestra los restos encontrados en plena excavación. “No puedo creerlo”, exclamó. “Es la primera vez que se encuentra material del cráneo en más de un siglo. Es lo más frágil e imposible de hallar. Es el premio gordo”.

El paleontólogo Paul Sereno junto al cráneo de dinosaurio reconstruido. Foto: Keith Ladzinski

Una especie inédita tras larga espera

Hasta ahora, solo se conocía una especie del género Spinosaurus, descrita en 1915 a partir de fósiles hallados en Egipto. Más de cien años después, el descubrimiento añade una segunda. El término mirabilis, que en latín significa “maravilloso”, hace referencia a las características excepcionales del animal y al inusual estado de conservación.

En la ilustración, dos espinosaurios compitiendo por su presa. Foto: Dani Navarro

El estudio, publicado en la revista Science, revela que medía alrededor de 13 metros de largo y pesaba entre seis y siete toneladas. Su dentadura, formada por dientes largos y entrelazados, estaba perfectamente adaptada para capturar peces, lo que confirma su dieta piscívora.

Sin embargo, el rasgo más llamativo es la gran cresta que coronaba su cráneo. Con forma de cimitarra —un sable tradicional persa—, esta estructura pudo alcanzar hasta medio metro de altura cuando estaba recubierta de queratina. Los investigadores creen que pudo haber sido de colores vivos y que cumplía una función de exhibición visual, más que un papel directo en la caza. Un detalle jamás visto en un dinosaurio carnívoro

Durante la expedición se encontraron restos de al menos tres ejemplares jóvenes, de entre ocho y nueve metros de longitud, con crestas óseas de hasta 27 centímetros. A partir de estos datos, los científicos estiman que los adultos podían alcanzar los 14 metros y desarrollarse hasta 40 cm solo en hueso. Al estar recubiertas, como los cuernos de las vacas, su tamaño total podría haber llegado a los 50 cm.

"Supimos enseguida que habíamos descubierto una nueva", dijo Daniel Vidal. La ornamenta estaba irrigada por una densa red de vasos sanguíneos. "Creemos que la utilizaba como una estructura de exhibición para el cortejo, para reconocerse entre individuos de la misma especie o para parecer más amenazantes ante otras territoriales", explica. También descarta que fuera un arma defensiva.

Un cazador de ríos

Durante años, muchos científicos pensaron que estos dinosaurios eran acuáticos, capaces de bucear como los cocodrilos actuales. Sin embargo, el hallazgo estaba a unos 1.000 kilómetros del antiguo mar de Tetis, precursor del Mediterráneo.

Crestas fosilizadas de espinosaurio descubiertas en el desierto. Foto: Daniel Vidal

Los restos aparecieron en sedimentos fluviales, junto a fósiles de grandes herbívoros y otros animales de agua dulce. Todo apunta a que vivía en un entorno interior, atravesado por enormes ríos serpenteantes y con abundante vegetación. La investigación comparó la anatomía del cráneo, el cuello y las extremidades posteriores con la de 43 depredadores actuales y extintos.

Los espinosáuridos cazaban peces en aguas poco profundas, vadeando como lo hacen hoy las garzas, y no buceando en mar abierto. «En 2022 publicamos un estudio que demostraba que el buceo sería muy complicado para este animal», señala Vidal.

Una búsqueda en uno de los lugares más hostiles del planeta

El equipo liderado por Sereno pasó meses trabajando en condiciones extremas, con temperaturas que alcanzaban los 50 grados y a cientos de kilómetros del asentamiento más cercano, Agadez. El acceso al agua potable dependía de camiones que debían atravesar la arena sin caminos definidos, y los riesgos incluían las tormentas, mordeduras de serpientes, enfermedades y hasta inestabilidad política.

La expedición fue financiada principalmente por un donante anónimo, después de que muchas instituciones consideraran demasiado arriesgado invertir en la búsqueda de fósiles en una de las regiones más inhóspitas del mundo. Aun así, el paleontólogo no dudó en volver al lugar tras encontrar indicios prometedores en 2019.

A dos semanas de terminar la campaña, miembros de un pueblo nómada del desierto les hablaron de un sitio que no figuraba en los mapas. Esa pista los condujo al yacimiento de Jenguebi, donde finalmente apareció el fósil.

Ahora, los fósiles de Spinosaurus mirabilis se estudian en Chicago, con el compromiso de ser repatriados a Níger. Paul Sereno trabaja además en la creación de museos e institutos locales para que este “maravilloso” dinosaurio se convierta también en una fuente de conocimiento y orgullo para el país donde volvió a ver la luz.