Ciencia

Un volcán remoto que la humanidad jamás vio en erupción despertaría después de 700.000 años inactivo

Los lugareños observaron los gases y olores característicos provenientes de la zona. Aunque los investigadores aseguran que no hay riesgo por el momento.

El volcán Taftan comenzó a dar señales de actividad luego de 700 mil años. Foto: Shutterstock

El volcán Taftán, al sur de Irán y que se creía extinto, parece haber despertado después de 710.000 años. Una investigación de Geophysical Research Letters reveló que la superficie cercana a la cima se elevó unos 9 centímetros entre 2023 y 2024 debido a la presión de gases o la actividad del magma.

Se considera inactivo cuando no ha registrado erupciones durante el Holoceno, iniciado hace unos 11.700 años. Por ello, los expertos realizarán un seguimiento más cercano de esta región, que hasta ahora se considera un peligro.

El volcán Taftan en Irán parece estar despertando tras miles de años. Foto: Alamy

¿El gigante dormido es un riesgo?

El vulcanólogo español Pablo González, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dijo que no había motivos para preocuparse por una erupción inminente, pero que era necesario vigilarlo más de cerca. "Quién sabe cómo estallará en el futuro, si de forma violenta o más lenta", dijo a Live Science. "Tiene que liberarse", agregó.

Durante el 2023 se reportaron emisiones de gas desde el lugar. Foto: Tishineh

El Taftan es un estratovolcán de 3.940 metros, ubicado entre montañas y otros volcanes formados por la subducción de la corteza oceánica árabe debajo del continente euroasiático. Actualmente, tiene un sistema hidrotermal activo y respiraderos productores de azufre maloliente llamados fumarolas, pero las erupciones son desconocidas en la historia de la humanidad.

Las señales de un posible despertar

El investigador, Mohammadhossein Mohammadnia, quien apoya a González, examinó por primera vez imágenes de satélite en 2020 y no vio evidencia de actividad. Sin embargo, en 2023, se empezaron a reportar emisiones de gases en redes sociales, que se podían oler hasta la ciudad de Khash, a unos 50 kilómetros de distancia.

Mapa simplificado del volcán Taftan, que indica las fumarolas activas de la cumbre. Foto: Geophysical Letters

Además, verificó las fotos satelitales de la misión Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA) que muestran un ligero aumento en la superficie del suelo cerca de la cumbre, lo que indica una mayor presión debajo. Taftan es un lugar remoto y carece de los sistemas de monitoreo GPS presentes en volcanes como el monte Santa Helena.

¿Qué ocurre en su interior?

Los expertos calcularon que el fenómeno responsable de la elevación del terreno se encuentra entre 490 y 630 metros debajo. Aunque es imposible saber con exactitud qué sucede, los investigadores han descartado factores externos como terremotos o precipitaciones recientes. El depósito de magma del volcán se sitúa a más de 3 km de profundidad, es decir, mucho más abajo de la zona donde se detectó el aumento.

Para los científicos, el levantamiento podría deberse a cambios en su sistema hidrotermal, que habrían provocado una acumulación de fluidos bajo la superficie. También es posible que una pequeña cantidad de roca fundida se haya desplazado, permitiendo que el gas ascienda hacia las superiores, aumentando la presión en los poros y fracturas, y causando así un ligero abultamiento del área.

El siguiente paso de la investigación, según Pablo González, será colaborar con investigadores especializados en el monitoreo de gases.

“Este estudio no pretende generar pánico en la población”, explicó. “Es un llamado a la acción para que las autoridades de la región destinen recursos a su seguimiento”.

