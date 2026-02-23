HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
Mundo

¿Quién es Rosalinda González, esposa de 'El Mencho' y figura clave del narcotráfico mexicano que lideraría el CJNG como 'La Jefa'?

Capturada en 2018 y 2021, recibió condena por lavado de dinero en 2023. Una jueza dictó su libertad anticipada dos años después bajo medidas de supervisión.

Rosalinda González Valencia, apodada "La Jefa", es una pieza fundamental en el control financiero del CJNG tras la muerte de 'El Mencho'.
Rosalinda González Valencia, apodada “La Jefa”, es una pieza fundamental en el control financiero del CJNG tras la muerte de 'El Mencho'. | Composición LR/AFP/RFI/Los Angeles Times

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un operativo federal en Jalisco marca un punto de inflexión para el CJNG. De acuerdo a Reuters, la caída de este capo trasciende el valor simbólico y afecta directamente la operatividad del bando, que posee un gran alcance internacional. Ante la pérdida de su líder, el grupo criminal activó bloqueos y actos violentos, una respuesta característica de estas estructuras frente a golpes contra sus mandos de alto nivel.

Este vacío de poder dirige la atención hacia la estructura familiar que cimentó el crecimiento del cártel. El círculo cercano del narcotraficante, compuesto por su esposa Rosalinda, su hijo Rubén y su yerno Cristian Gutiérrez Ochoa, figura como pieza clave en la red. Asimismo, los cuñados, integrantes del clan González Valencia (Los Cuinis), enfrentan señalamientos de las autoridades de México y Estados Unidos por sostener el entramado financiero y operativo de la organización.

Rosalinda González se habría divorciado de 'El Mencho' en 2018, aunque no hay información oficial. Foto: TV Azteca

Rosalinda González se habría divorciado de 'El Mencho' en 2018, aunque no hay información oficial. Foto: TV Azteca

¿Quién es la posible heredera de 'El Mencho'?

Rosalinda González Valencia, apodada “La Jefa”, destaca como miembro de la familia, ligada históricamente a Los Cuinis. Diversas autoridades la identifican como una pieza fundamental en el control financiero del CJNG. De hecho, el Departamento del Tesoro de EE.UU. documenta su rol estratégico en el circuito económico de la organización criminal, el cual se apoya en la alianza entre Nemesio Oseguera y su cuñado Abigael.

Su historial judicial reciente incluye capturas en 2018 y 2021 por el incumplimiento de medidas cautelares. En 2023, recibió una condena de cinco años por el delito de lavado de dinero, según La Jornada y El Universal. Sin embargo, una jueza dictó su liberación anticipada en 2025 tras validar el cumplimiento de una parte esencial de su sentencia, decisión que la mantiene bajo medidas de supervisión.

¿Podría ser la siguiente líder del CJNG?

Actualmente, no hay una confirmación oficial sobre el ascenso de Rosalinda a la cúpula del clan, aunque diversos factores la sitúan como una sucesora lógica. Su relevancia proviene de su papel central en la red familiar y financiera de la organización. Mientras AP la identifica como operadora del entorno económico, El País la define como parte del "corazón" del bando, un rol donde el dominio de los activos y contactos resulta tan vital como el poder militar.

La solidez de su posición reside en la alianza histórica entre el CJNG y Los Cuinis, grupos con un origen compartido en el cártel del Milenio. El Tesoro de EE.UU. destaca que el vínculo entre Oseguera y Abigael González fue el motor de esta integración. Por ello, 'La Jefa' representa a una facción con amplia experiencia en financiamiento, lavado de dinero y cobertura empresarial, pilares que permitieron el crecimiento de la estructura criminal.

A pesar de estos antecedentes, el relevo en el mando enfrenta obstáculos significativos, pues la presión institucional y los procesos penales acumulados restringen la capacidad de la esposa de 'El Mencho' para asumir un liderazgo efectivo en el corto plazo.

¿Quiénes son sus hijos y familiares involucrados en narcotráfico?

El círculo familiar incluye a sus hijos Rubén ('El Menchito'), Jessica Johanna ('La Negra') y Laisha Michelle. El Departamento de Justicia de EE.UU. confirmó la sentencia a cadena perpetua del primogénito en marzo de 2025 tras su labor como líder operativo del CJNG. Por su parte, la siguiente joven cumplió una condena de 30 meses en EE.UU. debido a transacciones con negocios sancionados, mientras que la hija menor cobró relevancia pública por investigaciones vinculadas a la detención de su madre.

La red se extiende hacia el grupo de los González Valencia ('Los Cuinis'). El Tesoro y el DOJ identifican a Abigael y José como piezas fundamentales en la financiación y jefatura de la organización. Asimismo, la OFAC y otras autoridades señalan a los yernos Julio Alberto Castillo Rodríguez y Cristian Gutiérrez Ochoa como mandos de alto nivel. Esta estructura garantiza la cohesión de las funciones financieras y logísticas bajo un estricto control dentro del bando.

Así es la familia criminal de 'El Mencho'. Foto: TV Azteca

Así es la familia criminal de 'El Mencho'. Foto: TV Azteca

