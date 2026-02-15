HOYSuscripcion LR Focus

Investigación en Francia analiza posibles vínculos de ciudadanos con delitos en el caso Epstein

La fiscalía de París indicó que las pruebas solicitadas correspondían a "delitos de diversa índole, incluidos los sexuales y financieros".

Epstein en Francia.
Epstein en Francia. | El Mundo

La fiscalía de Francia, con sede en París, anunció el sábado 14 de febrero el nombramiento de un juez para investigar delitos relacionados con ciudadanos franceses presuntamente involucrados con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, dos semanas después de la publicación de millones de documentos.

La Procuraduría explicó que está analizando los documentos recientemente publicados en Estados Unidos, "en coordinación con la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) y la Dirección Nacional de la Policía Judicial (...), para iniciar investigaciones si se confirman los delitos".

Involucrados

El ente jurisdiccional aseguró que el diplomático Fabrice Aidan fue mencionado en los expedientes del caso Epstein. "Se está realizando la investigación para recabar pruebas que sustenten este informe", indicó la Fiscalía.

La misma oficina también está analizando una denuncia presentada el 11 de febrero por una mujer sueca contra Daniel Said, reclutador de modelos vinculado con Epstein. Said está acusado de violación, presuntamente ocurrida en Francia en 1990.

El 12 de febrero, la fiscalía de Prísina recibió por transferencia el caso de Frédéric Chaslin, director de orquesta de Thonon-les-Bains, por un presunto acoso sexual ocurrido en 2018. Actualmente, está en revisión.

El Consejo de Europa levanta la inmunidad a su exsecretario general por sus vínculos con Epstein

El miércoles, el Consejo de Europa levantó la inmunidad de su antiguo secretario general, el noruego Thorbjorn Jagland, quien es investigado en su país por sus nexos con Epstein.

Jagland gozaba de inmunidad diplomática, incluso después de finalizar su mandato, por los actos realizados durante el ejercicio de sus funciones.

