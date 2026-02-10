Senegal desmantela una banda de 14 personas dedicada a la violencia sexual infantil en Francia

Senegal destapó una red pederasta que también operaba en Francia. | Composición LR

La Policía de Senegal, a través de un comunicado, informó del desmantelamiento de una banda dedicada al abuso sexual de menores que derivó en el arresto de 14 personas en Francia y en el país. Además, la entidad señaló que los implicados —todos de nacionalidad senegalesa— eran parte de un grupo delictivo transnacional que opera desde 2017.

Este conjunto fue acusado de de pederastía organizada, proxenetismo, violación de menores de 15 años, sodomía y transmisión intencional del VIH/sida. Según la cadena BBC, forzaron repetidamente a niños a mantener relaciones sexuales sin protección con hombres, en su mayoría portadores del VIH, las cuales fueron registradas .

Un boletín policial publicado el último domingo aseguró que, para localizar a los sospechosos, se llevaron a cabo redadas coordinadas y se incautaron artículos que se cree están vinculados a los presuntos delitos.

Relevancia de las pesquisas

La principal fuerza de seguridad senegalesa destacó la importancia de sus procedimientos a fin de dar con el paradero de esa red. "La División de Investigaciones Criminales (DIC) llevó a cabo una operación para desmantelar un grupo criminal organizado transnacional cuyos miembros estaban establecidos principalmente entre Francia y Senegal", aseguraron.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de continuar con la persecución y el desmantelamiento de las mafias, y han puesto a disposición del público un número gratuito con el objetivo de reportar cualquier información relevante.

Otro proceso en Francia

La justicia francesa convocó este martes a testigos para identificar posibles víctimas de un hombre de 79 años, encarcelado y acusado de agredir sexualmente a 89 menores entre 1967 y 2022 en varios países, incluido Colombia.

Según Étienne Manteaux, fiscal de Grenoble, el sobrino del sujeto halló en una memoria USB escritos de su tío en los que relataba "relaciones sexuales" con menores de 13 a 17 años y se lo entregó a las autoridades.

La representante del Ministerio Público afirmó que espera concluir la indagación debido a la edad avanzada del acusado, a fin de evitar eventuales prescripciones de los delitos. "El tiempo apremia", finalizó.