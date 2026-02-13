HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Japón incauta un barco pesquero de China y arresta a su capitán en medio de tensiones bilaterales

El buque chino ignoró la orden de inspección de Japón y atravesó aguas de la zona económica exclusiva frente a Nagasaki.

El capitán del pesquero chino fue identificado como Zheng Nianli. Foto: AFP
El capitán del pesquero chino fue identificado como Zheng Nianli. Foto: AFP

Japón incautó un barco chino y detuvo a su capitán, informó la Agencia de Pesca nipona. La embarcación se encontraba al suroeste de la prefectura de Nagasaki, dentro de la zona económica exclusiva japonesa. Esta acción constituye la primera incautación de un pesquero chino desde 2022.

El hecho se registra luego de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, indicara en noviembre que Tokio podría activar sus Fuerzas de Autodefensa si China intentara tomar Taiwán por la fuerza. Las declaraciones generaron medidas recíprocas y tensiones diplomáticas entre Japón y China, aunque ambos mantienen fuertes lazos económicos.

PUEDES VER: Rusia y Ucrania retomarán conversaciones con mediación de Estados Unidos tras estancamiento previo

lr.pe

¿Por qué Japón realizó esta retención a la embarcación china?

La Agencia de Pesca de Japón señaló que el buque Qiong Dong Yu recibió la orden de detenerse para una inspección de pesca, pero el capitán no cumplió y continuó navegando. "Se ordenó al capitán de la embarcación que se detuviera para una revisión de un inspector de pesca, pero el barco no acató la orden y huyó", detalló el comunicado oficial.

Tras la negativa del capitán, las autoridades procedieron a su arresto el mismo día. El incidente tuvo lugar aproximadamente a 170 kilómetros al suroeste de la isla de Meshima, en Nagasaki, una zona no considerada en disputa, según la Agencia de Pesca. El gobierno japonés indicó que estas acciones buscan prevenir operaciones de pesca ilegal y asegurar el cumplimiento de la normativa.

El año pasado, Japón incautó otros dos barcos en circunstancias similares: uno taiwanés y otro surcoreano. Minoru Kihara, portavoz jefe del gobierno japonés, afirmó: "Para evitar las operaciones de pesca ilegal por parte de barcos extranjeros, seguiremos tomando medidas firmes y llevando a cabo actividades de control". La agencia destacó que estas inspecciones forman parte de los procedimientos habituales para combatir la pesca ilegal en aguas japonesas.

PUEDES VER: Avanza la reforma laboral de Milei que recortaría derechos

lr.pe

¿Quién es el capitán detenido en el barco pesquero chino?

El capitán apresado fue identificado como Zheng Nianli, de 47 años y nacionalidad china. La embarcación contaba con once tripulantes, aunque se desconoce el estado del resto tras la incautación. La Agencia de Pesca explicó que el arresto se produjo por negarse a acatar la orden de inspección dentro de la zona económica exclusiva.

Zheng Nianli permanece bajo custodia mientras se desarrolla la investigación, destinada a esclarecer los detalles de la navegación y la negativa a frenar su marcha. Este suceso se suma a otros conflictos marítimos entre China y Japón, incluyendo disputas en torno a las islas Senkaku, conocidas como Diaoyu en China. La captura de un capitán en 2010 frente a esas islas también provocó un incidente diplomático significativo.

PUEDES VER: Delcy Rodríguez anuncia que "en algún momento" viajará a Estados Unidos luego de reunirse con secretario de Trump en Venezuela

lr.pe

¿Qué respondió China sobre la captura del navío?

El gobierno chino expresó su posición mediante Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores. Durante una rueda de prensa, destacó que espera que Japón "se adhiera a los acuerdos pesqueros entre las partes" y aplique la ley "de manera imparcial". Según el diario Global Times, Lin añadió: "El gobierno chino siempre ha exigido a los pescadores chinos que realicen operaciones de conformidad con las leyes y regulaciones, al tiempo que salvaguarda firmemente los derechos e intereses legítimos de los pescadores chinos".

El portavoz recalcó la importancia de que la parte japonesa "respete estrictamente el acuerdo pesquero alcanzado entre China y Japón, aplique la ley de manera imparcial y garantice la seguridad y los derechos e intereses legítimos de los tripulantes chinos".

