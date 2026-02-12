HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Alianza Lima separa a Carlos Zambrano por caso de abuso | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

Los dos únicos países de América Latina que figuran entre los 11 lugares más seguros para jubilarse en 2026

Características como estabilidad institucional y cohesión social hicieron que las dos naciones latinoamericanas aparezcan en el ranking mundial de International Living.

Uruguay y Costa Rica son las dos naciones de América Latina que figuran entre los 11 lugares más seguros para jubilarse en 2026.
Uruguay y Costa Rica son las dos naciones de América Latina que figuran entre los 11 lugares más seguros para jubilarse en 2026. | Composición LR

Solo dos países de América Latina figuran entre los 11 destinos más seguros del mundo para jubilarse en 2026. Así lo indicó la revista especializada International Living en un reciente ranking que examina condiciones de resguardo, estabilidad social y calidad de vida para adultos mayores.

La publicación también evalúa naciones a partir de indicadores de criminalidad, cohesión ciudadana, contexto político y testimonios de residentes mayores que viven en el extranjero. Además, se basa en datos objetivos como el Índice Global de Paz y el Índice de Jubilación que difunde cada año.

TE RECOMENDAMOS

¿FUNCIONAN LOS AMARRES DE AMOR? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

lr.pe

¿Cuáles son los dos países de América Latina que están entre los 11 destinos más seguros para jubilarse?

El informe de International Living consideró a Uruguay y Costa Rica como los dos únicos países de América Latina que aparecen entre los lugares más seguros para jubilarse. La nación charrúa ocupa el puesto 11 por ostentar estabilidad institucional y cohesión ciudadana. Incluso mantiene bajos índices de delitos violentos y cuenta con una extensa tradición democrática. Este rasgo, según el estudio, aporta previsibilidad y confianza a las personas que buscan una vida tranquila tras dejar la actividad laboral.

Entre otros aspectos destacados del territorio uruguayo figuran las condiciones de bienestar en entornos urbanos y costeros, como Montevideo o Punta del Este, donde hay buena infraestructura, servicios médicos accesibles y sistemas de protección residencial que ayudan a reducir brechas sociales.

Costa Rica, entretanto, se ubica en el puesto 10 por ofrecer entornos con bajos niveles de riesgo en comunidades residenciales y zonas costeras. Aunque el análisis reconoce el aumento de homicidios vinculados al crimen organizado, precisa que estos episodios no impactan de manera significativa en las áreas donde residen los jubilados. Asimismo, la cercanía vecinal y la cultura de apoyo comunitario inciden en la percepción de bienestar y tranquilidad.

PUEDES VER: Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

lr.pe

¿Cuáles son los cinco lugares más seguros para jubilarse en 2026?

Hay otros países que destacan por una alta sensación de seguridad, solidaridad social, avances en derechos LGBTQ+, transporte público confiable, vigilancia vecinal organizada y estabilidad política, entre otros factores. Según International Living, estas son las naciones que encabezan el ranking:

  • Portugal
  • Irlanda
  • Malasia
  • España
  • Croacia

La revista señaló que naciones como Tailandia, Francia, Panamá, Nicaragua y Ecuador se posicionan entre los destinos mejor valorados por contar con entornos seguros. A este beneficio se suman la riqueza cultural y comunidades receptivas para personas que deciden vivir fuera del país de origen.

Notas relacionadas
Estados Unidos desafía a China y firma acuerdo con este país para impulsar un nuevo orden comercial en América Latina

Estados Unidos desafía a China y firma acuerdo con este país para impulsar un nuevo orden comercial en América Latina

LEER MÁS
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
El país de América Latina que supera a Cuba y Argentina como el más barato para los turistas, según ranking 2026: gastan menos de US$330

El país de América Latina que supera a Cuba y Argentina como el más barato para los turistas, según ranking 2026: gastan menos de US$330

LEER MÁS
China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sindicatos en Argentina protestan contra reforma laboral impulsada por Milei que quita derechos a trabajadores

Sindicatos en Argentina protestan contra reforma laboral impulsada por Milei que quita derechos a trabajadores

LEER MÁS
Senado de Argentina aprueba reforma laboral de Milei que amplía la jornada hasta 12 horas: sindicatos rechazan la ley

Senado de Argentina aprueba reforma laboral de Milei que amplía la jornada hasta 12 horas: sindicatos rechazan la ley

LEER MÁS
Ucrania denuncia "una de las noches más aterradoras" tras ataque de Rusia que dejó a 2.600 edificios sin calefacción

Ucrania denuncia "una de las noches más aterradoras" tras ataque de Rusia que dejó a 2.600 edificios sin calefacción

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Los dos únicos países de América Latina que figuran entre los 11 lugares más seguros para jubilarse en 2026

Partido Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO HOY por la Copa del Rey 2026 vía América TV

Indecopi abre procesos sancionadores contra Banco Ripley, BanBif y Santander por presuntas trabas a reclamos

Mundo

Ucrania denuncia "una de las noches más aterradoras" tras ataque de Rusia que dejó a 2.600 edificios sin calefacción

Kim Jong-Un prepara a su hija como sucesora para la presidencia de Corea del Norte

Gobierno de Chile confirmó que enviará a Cuba ayuda humanitaria ante bloqueo de Estados Unidos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Milagros Jáuregui: MIMP ordena traslado progresivo de menores que residen en albergue ‘La Casa del Padre’

Congreso: Héctor Valer invita a José Jerí a presentar cuestión de confianza a en medio de cuestionamientos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025