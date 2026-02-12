Los dos únicos países de América Latina que figuran entre los 11 lugares más seguros para jubilarse en 2026

Uruguay y Costa Rica son las dos naciones de América Latina que figuran entre los 11 lugares más seguros para jubilarse en 2026. | Composición LR

Uruguay y Costa Rica son las dos naciones de América Latina que figuran entre los 11 lugares más seguros para jubilarse en 2026. | Composición LR

Solo dos países de América Latina figuran entre los 11 destinos más seguros del mundo para jubilarse en 2026. Así lo indicó la revista especializada International Living en un reciente ranking que examina condiciones de resguardo, estabilidad social y calidad de vida para adultos mayores.

La publicación también evalúa naciones a partir de indicadores de criminalidad, cohesión ciudadana, contexto político y testimonios de residentes mayores que viven en el extranjero. Además, se basa en datos objetivos como el Índice Global de Paz y el Índice de Jubilación que difunde cada año.

TE RECOMENDAMOS ¿FUNCIONAN LOS AMARRES DE AMOR? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cuáles son los dos países de América Latina que están entre los 11 destinos más seguros para jubilarse?

El informe de International Living consideró a Uruguay y Costa Rica como los dos únicos países de América Latina que aparecen entre los lugares más seguros para jubilarse. La nación charrúa ocupa el puesto 11 por ostentar estabilidad institucional y cohesión ciudadana. Incluso mantiene bajos índices de delitos violentos y cuenta con una extensa tradición democrática. Este rasgo, según el estudio, aporta previsibilidad y confianza a las personas que buscan una vida tranquila tras dejar la actividad laboral.

Entre otros aspectos destacados del territorio uruguayo figuran las condiciones de bienestar en entornos urbanos y costeros, como Montevideo o Punta del Este, donde hay buena infraestructura, servicios médicos accesibles y sistemas de protección residencial que ayudan a reducir brechas sociales.

Costa Rica, entretanto, se ubica en el puesto 10 por ofrecer entornos con bajos niveles de riesgo en comunidades residenciales y zonas costeras. Aunque el análisis reconoce el aumento de homicidios vinculados al crimen organizado, precisa que estos episodios no impactan de manera significativa en las áreas donde residen los jubilados. Asimismo, la cercanía vecinal y la cultura de apoyo comunitario inciden en la percepción de bienestar y tranquilidad.

¿Cuáles son los cinco lugares más seguros para jubilarse en 2026?

Hay otros países que destacan por una alta sensación de seguridad, solidaridad social, avances en derechos LGBTQ+, transporte público confiable, vigilancia vecinal organizada y estabilidad política, entre otros factores. Según International Living, estas son las naciones que encabezan el ranking:

Portugal

Irlanda

Malasia

España

Croacia

La revista señaló que naciones como Tailandia, Francia, Panamá, Nicaragua y Ecuador se posicionan entre los destinos mejor valorados por contar con entornos seguros. A este beneficio se suman la riqueza cultural y comunidades receptivas para personas que deciden vivir fuera del país de origen.