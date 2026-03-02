Partidos de hoy, lunes 2 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Superliga Argentina, Liga Española y más.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 2 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol España, Portugal, Italia e Inglaterra por las señales de canales como, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Por Sudamérica se disputarán picantes partidos como Estudiantes vs Vélez Sarsfield por la Superliga Argentina y Sportivo San Lorenzo vs Libertad por la primera división del Campeonato de Paraguay.
Partidos de hoy
Liga Española
- Real Madrid vs Getafe: 3:00 pm por ESPN, Disney + Premium
Serie A
- Pisa vs Bologna: 12:30 por ESPN 2, Disney + Premium
- Udinese vs Fiorentina: 2:45 pm por Disney + Premium
Liga de Portugal
- Gil Vicente vs Benfica: 3:15 pm por ESPN 4 y Disney Plus
Liga Argentina
- Deportivo Riestra vs Platense: 5:15 pm por TyC Sports, ESPN Premium, Disney+ Premium
- Estudiantes vs Vélez Sarsfield: 5:15 pm por TNT Sports, Max
- Independiente Rivadavia vs River Plate: 7:30 pm por TyC Sports por ESPN Premium
- Banfield vs Aldosivi: 7:30 pm por TNT Sports, Max, Fanatiz
Liga de Portugal
- Manta vs Independiente del Valle: 7:30 pm por Zapping
Paraguay - Primera División
- Sportivo Luqueño vs Rubio Ñú: 4:30 pm por DIRECTV Sports, Tigo Sports
- Sportivo San Lorenzo vs Libertad DIRECTV Sports: 7:30 pm, Tigo Sports , Fanatiz
Uruguay - Primera División
Deportivo Maldonado vs Juventud: 6:30 pm por Disney+ Premium, Disney+ Premium
Inglaterra - Championship
15:00 Birmingham City vs Middlesbrough Disney+ Premium, ESPN 5