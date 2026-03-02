Partidos de hoy, lunes 2 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 2 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol España, Portugal, Italia e Inglaterra por las señales de canales como, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por Sudamérica se disputarán picantes partidos como Estudiantes vs Vélez Sarsfield por la Superliga Argentina y Sportivo San Lorenzo vs Libertad por la primera división del Campeonato de Paraguay.

Partidos de hoy

Liga Española

Real Madrid vs Getafe: 3:00 pm por ESPN, Disney + Premium

Serie A

Pisa vs Bologna: 12:30 por ESPN 2, Disney + Premium

Udinese vs Fiorentina: 2:45 pm por Disney + Premium

Liga de Portugal

Gil Vicente vs Benfica: 3:15 pm por ESPN 4 y Disney Plus

Liga Argentina

Deportivo Riestra vs Platense: 5:15 pm por TyC Sports, ESPN Premium, Disney+ Premium

Estudiantes vs Vélez Sarsfield: 5:15 pm por TNT Sports, Max

Independiente Rivadavia vs River Plate: 7:30 pm por TyC Sports por ESPN Premium

Banfield vs Aldosivi: 7:30 pm por TNT Sports, Max, Fanatiz



Liga de Portugal

Manta vs Independiente del Valle: 7:30 pm por Zapping

Paraguay - Primera División

Sportivo Luqueño vs Rubio Ñú: 4:30 pm por DIRECTV Sports, Tigo Sports

Sportivo San Lorenzo vs Libertad DIRECTV Sports: 7:30 pm, Tigo Sports , Fanatiz

Uruguay - Primera División

Deportivo Maldonado vs Juventud: 6:30 pm por Disney+ Premium, Disney+ Premium

Inglaterra - Championship

15:00 Birmingham City vs Middlesbrough Disney+ Premium, ESPN 5