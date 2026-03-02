HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Tribunal Constitucional PROCRIMEN y estado de emergencia | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Partidos de hoy, lunes 2 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Superliga Argentina, Liga Española y más.

Real Madrid, River Plate y otros grandes clubes tendrán acción. Foto: Lr/ESPN
Real Madrid, River Plate y otros grandes clubes tendrán acción. Foto: Lr/ESPN

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 2 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol España, Portugal, Italia e Inglaterra por las señales de canales como, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por Sudamérica se disputarán picantes partidos como Estudiantes vs Vélez Sarsfield por la Superliga Argentina y Sportivo San Lorenzo vs Libertad por la primera división del Campeonato de Paraguay.

PUEDES VER: Tabla de la Liga Peruana de Vóley: posiciones y programación de partidos de la fecha 8 de la segunda etapa

lr.pe

Partidos de hoy

Liga Española

  • Real Madrid vs Getafe: 3:00 pm por ESPN, Disney + Premium

Serie A

  • Pisa vs Bologna: 12:30 por ESPN 2, Disney + Premium
  • Udinese vs Fiorentina: 2:45 pm por Disney + Premium

Liga de Portugal

  • Gil Vicente vs Benfica: 3:15 pm por ESPN 4 y Disney Plus

Liga Argentina

  • Deportivo Riestra vs Platense: 5:15 pm por TyC Sports, ESPN Premium, Disney+ Premium
  • Estudiantes vs Vélez Sarsfield: 5:15 pm por TNT Sports, Max
  • Independiente Rivadavia vs River Plate: 7:30 pm por TyC Sports por ESPN Premium
  • Banfield vs Aldosivi: 7:30 pm por TNT Sports, Max, Fanatiz


Liga de Portugal

  • Manta vs Independiente del Valle: 7:30 pm por Zapping

Paraguay - Primera División

  • Sportivo Luqueño vs Rubio Ñú: 4:30 pm por DIRECTV Sports, Tigo Sports
  • Sportivo San Lorenzo vs Libertad DIRECTV Sports: 7:30 pm, Tigo Sports , Fanatiz

Uruguay - Primera División

Deportivo Maldonado vs Juventud: 6:30 pm por Disney+ Premium, Disney+ Premium

Inglaterra - Championship

15:00 Birmingham City vs Middlesbrough Disney+ Premium, ESPN 5

Notas relacionadas
Universitario vs Alianza Lima HOY por la Liga Peruana de Vóley: hora y canal del clásico en la fecha 8

Universitario vs Alianza Lima HOY por la Liga Peruana de Vóley: hora y canal del clásico en la fecha 8

LEER MÁS
Finalissima entre España y Argentina fue suspendida por conflictos en Medio Oriente: ¿Dónde podrían jugar Lionel Messi y Lamine Yamal?

Finalissima entre España y Argentina fue suspendida por conflictos en Medio Oriente: ¿Dónde podrían jugar Lionel Messi y Lamine Yamal?

LEER MÁS
Barcelona - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de vuelta de la Copa del Rey

Barcelona - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de vuelta de la Copa del Rey

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

LEER MÁS
Ángelo Campos afirma que árbitro del Alianza Lima - UTC cobró córner tras comunicación con el VAR: "¿Por qué cambió de decisión?"

Ángelo Campos afirma que árbitro del Alianza Lima - UTC cobró córner tras comunicación con el VAR: "¿Por qué cambió de decisión?"

LEER MÁS
Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 de la segunda etapa

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 de la segunda etapa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Inflación pega su mayor salto en un año: pollo, huevos y agua potable lideran el encarecimiento

Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

Partidos de hoy, lunes 2 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Deportes

Partidos de hoy, lunes 2 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Jean Ferrari responde sobre supuesta imagen de él y Mano Menezes durmiendo en partido de Liga 1: "Si vas a deformar la foto, hazlo bien"

Ángelo Campos afirma que árbitro del Alianza Lima - UTC cobró córner tras comunicación con el VAR: "¿Por qué cambió de decisión?"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Sigrid Bazán y Alejandro Cavero habrían presentado información falsa en sus hojas de vida, alerta JEE

Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025