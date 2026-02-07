HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Asfura y Trump concluyen su reunión privada en la residencia de Mar-a-Lago para hablar de aranceles, inmigración y comercio

'Tito' anunciará los compromisos y avances surgidos de la reunión en una conferencia de prensa el 8 de febrero, destacando el respaldo de EE.UU. a inversiones en Honduras.

Este encuentro bajo el formato "one on one" reflejó una sintonía política y estratégica entre Donald Trump y Nasry “Tito” Asfura.
Este encuentro bajo el formato "one on one" reflejó una sintonía política y estratégica entre Donald Trump y Nasry “Tito” Asfura. | Composición LR/AFP

El sábado 7 de febrero, el presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, concluyó una reunión privada de alto nivel con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la residencia de Mar-a-Lago, Florida. Este encuentro bajo el formato "one on one" reflejó una sintonía política y estratégica entre ambos líderes en un momento decisivo para la relación bilateral entre sus naciones.

La cita diplomática representó un hito para los centroamericanos, pues ocurrió a pocos días de la investidura del empresario el 27 de enero de 2026. El diálogo generó una gran expectación política, económica y social ante los posibles acuerdos que impactarán la relación comercial y migratoria entre ambos países.

TE RECOMENDAMOS

PAJERÍGATE: VISITAS NOCTURNAS A PALACIO Y CONTRATOS MILLONARIOS |LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Trump y Netanyahu pactan reunión para definir la estrategia de Israel y EE. UU. frente a la postura nuclear de Irán

lr.pe

¿Qué ocurrió durante la reunión de Trump con Asfura?

La reunión entre los mandatarios superó la duración prevista y alcanzó casi una hora de conversación en un ambiente de "gran sintonía" entre Honduras y Estados Unidos. Tras el encuentro, Asfura anunció que el gobierno del republicano respaldará importantes inversiones privadas en territorio hondureño, lo cual despertó el interés de los sectores políticos y empresariales del país.

Aunque los detalles específicos de los acuerdos permanecen bajo reserva, el presidente hondureño confirmó una conferencia de prensa para el domingo 8 de febrero. En dicho evento, 'Tito' explicará los compromisos, resultados y avances oficiales que surgieron del diálogo con Trump.

PUEDES VER: Claudia Sheinbaum busca reanudar el envío de petróleo a Cuba sin exponer a México a posibles sanciones de Donald Trump

lr.pe

Temas clave tratados en el encuentro

El encuentro centró su atención en los aranceles que EE.UU. impone a los productos de Honduras. El objetivo de Asfura consistió en discutir la eliminación o mitigación de estos gravámenes, los cuales perjudican de forma directa la competitividad de las exportaciones hondureñas en el mercado internacional.

La migración representó el segundo eje fundamental de la jornada. Ambas delegaciones analizaron nuevas perspectivas de cooperación entre Washington y Tegucigalpa, con especial énfasis en la situación de la comunidad centroamericana y en mecanismos que brinden estabilidad a sus trabajadores en territorio estadounidense.

Finalmente, la agenda integró asuntos de seguridad y combate al narcotráfico. Estos puntos, junto con el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza, constituyen las prioridades actuales de la política exterior del nuevo gobierno de 'Tito' para consolidar su relación estratégica con el gobierno republicano.

Notas relacionadas
Este país de América Latina cede a amenazas de aranceles de Trump y enviará casi 500.000 millones de litros de agua a EE.UU. cada año

Este país de América Latina cede a amenazas de aranceles de Trump y enviará casi 500.000 millones de litros de agua a EE.UU. cada año

LEER MÁS
Trump y Netanyahu pactan reunión para definir la estrategia de Israel y EE. UU. frente a la postura nuclear de Irán

Trump y Netanyahu pactan reunión para definir la estrategia de Israel y EE. UU. frente a la postura nuclear de Irán

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum busca reanudar el envío de petróleo a Cuba sin exponer a México a posibles sanciones de Donald Trump

Claudia Sheinbaum busca reanudar el envío de petróleo a Cuba sin exponer a México a posibles sanciones de Donald Trump

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

LEER MÁS
Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
"Derribemos a Francisco": Epstein y el exjefe de campaña de Trump hablaron de derrocar al papa, según correos

"Derribemos a Francisco": Epstein y el exjefe de campaña de Trump hablaron de derrocar al papa, según correos

LEER MÁS
El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Asfura y Trump concluyen su reunión privada en la residencia de Mar-a-Lago para hablar de aranceles, inmigración y comercio

Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: 'No sufriré por nadie', 'Camino a España', 'Alitas quebradas' y más temas en el aniversario 33

Universitario no pudo con Cusco FC e igualó en el Inca Garcilaso de la Vega

Mundo

En la mira de EE.UU. y China, este país de América Latina superará a Perú con una histórica producción de cobre en el mundo en 2033

Este país de América Latina cede a amenazas de aranceles de Trump y enviará casi 500.000 millones de litros de agua a EE.UU. cada año

Familias de presos políticos de Venezuela critican visita del presidente de Parlamento a una prisión: “Show mediático”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

Keiko Fujimori y López Aliaga tendrán una guerra encarnizada por los votos de la derecha, afirman politólogos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025