Este encuentro bajo el formato "one on one" reflejó una sintonía política y estratégica entre Donald Trump y Nasry “Tito” Asfura. | Composición LR/AFP

El sábado 7 de febrero, el presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, concluyó una reunión privada de alto nivel con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la residencia de Mar-a-Lago, Florida. Este encuentro bajo el formato "one on one" reflejó una sintonía política y estratégica entre ambos líderes en un momento decisivo para la relación bilateral entre sus naciones.

La cita diplomática representó un hito para los centroamericanos, pues ocurrió a pocos días de la investidura del empresario el 27 de enero de 2026. El diálogo generó una gran expectación política, económica y social ante los posibles acuerdos que impactarán la relación comercial y migratoria entre ambos países.

¿Qué ocurrió durante la reunión de Trump con Asfura?

La reunión entre los mandatarios superó la duración prevista y alcanzó casi una hora de conversación en un ambiente de "gran sintonía" entre Honduras y Estados Unidos. Tras el encuentro, Asfura anunció que el gobierno del republicano respaldará importantes inversiones privadas en territorio hondureño, lo cual despertó el interés de los sectores políticos y empresariales del país.

Aunque los detalles específicos de los acuerdos permanecen bajo reserva, el presidente hondureño confirmó una conferencia de prensa para el domingo 8 de febrero. En dicho evento, 'Tito' explicará los compromisos, resultados y avances oficiales que surgieron del diálogo con Trump.

Temas clave tratados en el encuentro

El encuentro centró su atención en los aranceles que EE.UU. impone a los productos de Honduras. El objetivo de Asfura consistió en discutir la eliminación o mitigación de estos gravámenes, los cuales perjudican de forma directa la competitividad de las exportaciones hondureñas en el mercado internacional.

La migración representó el segundo eje fundamental de la jornada. Ambas delegaciones analizaron nuevas perspectivas de cooperación entre Washington y Tegucigalpa, con especial énfasis en la situación de la comunidad centroamericana y en mecanismos que brinden estabilidad a sus trabajadores en territorio estadounidense.

Finalmente, la agenda integró asuntos de seguridad y combate al narcotráfico. Estos puntos, junto con el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza, constituyen las prioridades actuales de la política exterior del nuevo gobierno de 'Tito' para consolidar su relación estratégica con el gobierno republicano.