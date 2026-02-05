Nigeria reporta 175 muertos y desaparecidos en ataques de bandas criminales a comunidades indígenas

El último martes, Nigeria lamentó la muerte de 175 personas tras un ataque perpetrado por bandas criminales en las comunidades de Woro y Nuku, ubicadas en el estado de Kwara, en el centro-oeste del país. El asalto dejó varias víctimas masacradas "a sangre fría" y provocó la desaparición de miles de personas, incluidas mujeres y niños.

Khaleed Abba, líder comunitario de Woro, una de las localidades afectadas, aseguró que los cadáveres de la mayoría se encontraban en un bosque cercano. Esto se confirmó después de una búsqueda realizada por jóvenes y personal de seguridad, según declaró en una llamada telefónica con la agencia EFE.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ DOMINGO PÉREZ RESPONDE TRAS AMENAZAS DE KEIKO FUJIMORI | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Inseguridad en el país

Algunos estados de Nigeria, especialmente en el centro y noroeste, sufren ofensivas constantes por parte de 'bandidos', término que designa a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates. En ocasiones, las autoridades tildan a estos grupos de "terroristas".

Esta inseguridad se ve alimentada por Boko Haram, un celula yihadista que opera en el noroeste del país y que, desde 2016, mantiene vínculos con el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, la organización Lakurawa, aparentemente relacionado con la organización terrorista Estado Islámico - Provincia del Sahel (ISSP, por sus siglas en inglés), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace algunos años.

PUEDES VER: Cuba desarrolla plan para mitigar escasez de combustible provocada por presiones de Estados Unidos

Reacción del Gobierno

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, condenó el ataque. En respuesta, aprobó el despliegue de un batallón del Ejército para llevar a cabo la "Operación Escudo de la Sabana" en la zona, con el fin de "expulsar a los elementos terroristas y prevenir nuevos ataques".

A través de una publicación en su cuenta de X, el gobernador indicó que los agresores "mienten bajo su inmolación, fieles a su fe islámica. Y estos aldeanos no quieren ningún cambio."

"Y debido a que se niegan a cambiar la doctrina de su fe, fueron atacados y masacrados. Es diferente a lo que solíamos ver, donde secuestraban o saqueaban personas. Pero esto fue una masacre pura", concluyó.