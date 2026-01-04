Más de 30 muertos y varios secuestrados en un ataque de grupos armados en aldea de Nigeria

Más de 30 personas murieron y varias fueron secuestradas durante un ataque de grupos armados en la aldea de Kasuwan Daji, ubicada en el centro-norte de Nigeria, el sábado 3 de enero de 2026. Los atacantes, conocidos como bandits, incendiaron el mercado y saquearon tiendas en busca de alimentos, según un portavoz de la policía local.

El gobierno del Estado de Níger confirmó que algunas personas fueron secuestradas durante el ataque. Las autoridades están investigando el incidente, que forma parte de una serie de asaltos realizados por grupos armados en las últimas semanas en la región, donde la violencia ha aumentado considerablemente.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Violencia creciente en Nigeria

La violencia en el centro y noroeste de Nigeria ha aumentado significativamente debido a los ataques de los bandits. Estos grupos se dedican al saqueo de aldeas y al secuestro masivo de civiles, aprovechando la débil presencia de fuerzas de seguridad en las zonas rurales. La región ha sido particularmente afectada por esta inseguridad, especialmente el Estado de Níger, que ha experimentado un aumento de estos ataques en los últimos meses.

En noviembre del año pasado, un ataque similar resultó en el secuestro de más de 300 estudiantes y personal de una escuela católica. Este patrón de violencia, que incluye secuestros para pedir rescates, sigue afectando a las comunidades locales. A pesar de los esfuerzos del gobierno para contener estas bandas, la situación continúa siendo crítica en varias partes del país.

Fragilidad del Estado

La fragilidad del Estado nigeriano, especialmente en las zonas rurales del noroeste y centro, ha permitido que grupos armados conocidos actúen con libertad. Estos grupos se aprovechan de la escasa presencia de las autoridades para saquear aldeas y secuestrar a civiles, afectando especialmente a comunidades de Níger, Zamfara y Katsina.

La falta de un sistema judicial eficiente y la limitada capacidad de las fuerzas locales para rastrear y desmantelar estas bandas han permitido que continúen operando, lo que agrava la crisis de inseguridad en las zonas más afectadas.