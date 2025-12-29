Se encendieron las alarmas en el mundo del boxeo. Antony Joshua sufrió un fuerte accidente automovilístico en Nigeria. El excampeón mundial estaba disfrutando las vacaciones con su familia. Un testigo del accidente afirmó que Joshua viajaba en un convoy de dos vehículos y estaba sentado detrás del conductor, pero igual fue víctima de un choque contra un camión. Además, se reportaron 2 fallecidos, según informó la Comandancia de Policía del Estado de Ogun.

El boxeador británico fue trasladado a un hospital cercano para atender algunas heridas y lesiones leves que presentó producto del golpe. Es importante destacar que el experimentado pugilista de 36 años se encuentra fuera de peligro. La figura de los pesos pesados hace unos días noqueó a Jake Paul en una pelea estelar transmitido por Netflix.

¿Cómo fue el accidente automovilístico de Antony Joshua en Nigeria?

El multicampeón de los pesos pesados y excampeón olímpico posee raíces nigerianas e irlandesas, un factor que podría justificar su visita a la nación africana luego de derrotar a Jake Paul y en medio de las especulaciones sobre enfrentamiento ante el histórico Tyson Fury en 2026.

El Comisionado de Policía del Estado de Ogun, Lanre Ogunlowo, informó a ESPN que el accidente automovilístico en el que se encontraba AJ se habría desencadenado por la explosión de una llanta del vehículo. Este incidente provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, lo que resultó en un impacto contra un camión que estaba estacionado en la vía.

Antony Joshua es captando recibiendo ayuda tras el fuerte choque

Recientemente, han circulado en internet varios videos, en los que se puede ver a Anthony Joshua sin camiseta tras un aparente accidente automovilístico. En las grabaciones, se observa a varias personas en el lugar del incidente tratando de brindar asistencia al boxeador.

¿Cuántos títulos tiene Antony Joshua en el boxeo?

Anthony Joshua ha logrado convertirse en campeón mundial unificado de peso pesado en dos ocasiones, abarcando los títulos de la AMB, FIB y OMB. Además, ha obtenido campeonatos regionales, incluyendo el Británico y el de la Commonwealth. Su trayectoria comenzó en 2016, cuando se alzó con su primer cinturón, y a lo largo de su carrera ha reafirmado su estatus como un potente noqueador. Joshua también se destaca por haber ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012.