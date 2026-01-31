HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Cómo votar desde otros países para las elecciones Costa Rica 2026

Los costarricenses en el extranjero también pueden ejercer su voto, aunque solo podrán elegir al Presidente y Vicepresidentes. Se registraron más de 67.000 inscritos para votar desde fuera del país.

Costa Rica se alista para elegir a su próximo presidente este domingo 1 de febrero.
Costa Rica se alista para elegir a su próximo presidente este domingo 1 de febrero. | Reuters

Este domingo 1 de febrero de 2026, Costa Rica acude a las urnas en unas Elecciones Nacionales de gran relevancia política e institucional. Más de 3,7 millones de ciudadanos habilitados elegirán al presidente y dos vicepresidentes de la República, así como a los 57 diputados que conformarán la Asamblea Legislativa

De no haber una mayoría clara —al menos el 40 % de los votos—, se llevaría a cabo una segunda vuelta el 5 de abril. Para quienes residen fuera del país, el proceso electoral costarricense también brinda la oportunidad de participar, aunque con algunas condiciones específicas.

Por ejemplo, los costarricenses mayores de 18 años que viven fuera de su país pueden participar en las elecciones, pero únicamente para elegir al Presidente y Vicepresidentes de la República, no para diputados.

PUEDES VER: ¿Qué dicen las últimas encuestas antes de las elecciones en Costa Rica 2026?

lr.pe

¿Cómo votar desde otros países para las elecciones Costa Rica?

Costa Rica tiene consulados en muchos países donde se instalan juntas receptoras de voto para costarricenses en el extranjero. En 2026 se registraron más de 67. 000 costarricenses inscritos para votar desde el exterior.

Los consulados se distribuyen en decenas de países (más de 49 localidades consulares registradas). Para saber exactamente dónde te corresponde votar, consulta la página oficial del TSE a través de este LINK.

PUEDES VER: Candidata presidencial en Costa Rica denuncia, durante debate, acoso por parte de rival electoral evangélico

lr.pe

¿Cómo registrar tu domicilio electoral desde el exterior?

Tienes dos formas principales de registrar o actualizar tu domicilio:

  • En línea: Puedes hacerlo a través del portal oficial del TSE. Este formulario web permite cambiar tu domicilio electoral desde cualquier país donde residas.
  • En persona: También puedes solicitar el cambio de domicilio electoral de forma presencial en el consulado costarricense más cercano. Esto se hace presentando tu cédula y solicitando que te empadronen para votar en la respectiva junta receptora en el exterior.

En estas elecciones 2026, el horario de votación para quienes están fuera del país será desde las 9:00 hasta las 19:00, según la hora local de cada consulado.

PUEDES VER: Costa Rica denuncia presunto plan para atentar contra la vida del presidente poco antes de las elecciones 2026

lr.pe

¿Cuáles son los requisitos para votar?

Para ejercer el derecho al voto en las elecciones de 2026, el TSE establece los siguientes requisitos obligatorios:

  • Ser costarricense y tener 18 años o más, incluso si se cumplen el mismo día de la elección.
  • Estar debidamente empadronado en el padrón electoral.
  • Presentar cédula de identidad en formato físico:
  • Puede estar vencida, siempre que la fecha no supere un año (no antes del 1 de febrero de 2025).
  • No se acepta la cédula digital, pasaporte ni licencia de conducir.

¿Habrá ley seca en Costa Rica por elecciones 2026?

De acuerdo con la reforma al Código Electoral y la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico (Ley 9047) de Costa Rica, es el Consejo Municipal el que tiene la potestad de llevar a cabo o no la conocida ley seca dentro de las diversas jurisdicciones a nivel nacional.

Según un sondeo realizado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), estos municipios no habrían contemplado llevar a cabo una ley de prohibición a la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

