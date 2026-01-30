¿Qué dicen las últimas encuestas antes de las elecciones en Costa Rica 2026?

Más de 3 millones de costarricenses se acercarán a las urnas para votar y elegir a su próximo presidente. | Difusión

Las elecciones nacionales de Costa Rica de 2026 se realizarán este domingo 1 de febrero. Este será un día crucial para el país, ya que los ciudadanos tendrán la responsabilidad de elegir al Presidente, los Vicepresidentes y los diputados que integrarán la Asamblea Legislativa.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) será el organismo encargado de coordinar todo el proceso electoral y asegurar que más de 3,7 millones de personas registradas en el padrón electoral puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y transparente.

¿Cómo van las últimas encuestas para la presidencia en Costa Rica?

La candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, lidera las encuestas en Costa Rica a tan solo unos días de las elecciones presidenciales, programadas para el 1 de febrero. Según la encuesta realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Fernández, politóloga de 39 años, encabeza la intención de voto con un 43.8%. Este resultado representa un aumento de tres puntos porcentuales en comparación con los datos de diciembre de 2025.

Si estos números se mantienen, Fernández podría ganar en la primera vuelta de las elecciones, ya que la Constitución Política establece que se requiere al menos el 40% de los votos válidos para asumir la presidencia, sin necesidad de un balotaje.

Por detrás de Fernández se encuentra Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), aunque con una diferencia significativa. El candidato liberacionista tiene un 9.2% de la intención de voto, una cifra que se ha mantenido estable desde diciembre pasado, cuando registraba un 8%.

En el tercer lugar de la encuesta se encuentra Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC). La arquitecta ha sido la candidata de la oposición que ha experimentado un mayor crecimiento en el apoyo en los últimos días. La intención de voto hacia Dobles ha pasado del 4% en diciembre al 8.6% en enero, lo que representa una duplicación de su respaldo.

Padrón Electoral 2026: ¿dónde votar este domingo en Costa Rica?

El TSE de Costa Rica habilitó un portal web para que los ciudadanos puedan consultar su local de votación tan solo con su número de cédula (sin guiones ni espacios) a través de este link: CLIC AQUÍ.

De acuerdo con la autoridad electoral, las mesas de votación estarán abiertas de 6.00 a. m. a 6.00 p. m., hora local, y, para votar, el TSE recuerda que el único documento válido es la cédula de identidad física, "ya sea con el diseño actual o con el anterior... En buen estado, vigente o con no más de un año de vencimiento".

Para los ciudadanos en el extranjero, el horario de votación constará únicamente de 10 horas, las cuales regirán desde las 9.00 a. m. hasta las 7.00 p. m., hora local. Asimismo, el Gobierno recalca que la Identidad Digital Costarricense (IDC) no será aceptada para los comicios, por lo que no será posible emitir su voto si esta es su única forma de identificación en el momento.

¿Cuál es la intención de voto para diputados?

La encuesta realizada por el CIEP de la UCR también recoge la intención de voto de los costarricenses para la elección de diputados. En este caso, un 39.6% de los consultados aún no ha tomado una decisión, lo que representa un 13.7% más que en la elección presidencial.

Los datos fueron recolectados a través de encuestas telefónicas realizadas a 1,501 personas mayores de 18 años, entre el 20 y el 23, así como el 26 de enero, en un horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 10:30 de la noche.