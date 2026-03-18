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Inestabilidad en el MEF: duración de ministros cae a 5,6 meses y la rotación se acelera en un año en que tres choques enfrían la economía

En menos de cinco años, 10 ministros han dirigido la política económica, pero la tendencia se hace cada vez más breve. La rotación en el MEF se acelera justo cuando tres choques de oferta golpean la actividad.

En el último año, el MEF ha tenido cuatro ministros, lo que implica un cambio cada tres meses en promedio, muy por debajo del ya reducido promedio general de 5,6 meses.
En el último año, el MEF ha tenido cuatro ministros, lo que implica un cambio cada tres meses en promedio, muy por debajo del ya reducido promedio general de 5,6 meses. | Composición LR/IA

La conducción de la política económica en el Perú enfrenta un periodo de marcada inestabilidad. Entre julio de 2021 (inicio de gobierno) y marzo del 2026, un total de 10 ministros han manejado el timón del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con una permanencia promedio de apenas 5,6 meses en el cargo.

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El último cambio fue observado ayer con el reciente nombramiento de Rodolfo Acuña Namihas, exviceministro de Hacienda, para ahora manejar el máximo cargo del MEF, tras la abrupta salida de Denisse Miralles de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a un solo día del voto de confianza ante el Congreso.

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Recordemos que durante el gobierno de Pedro Castillo (2021), el MEF estuvo encabezado por Pedro Francke, Óscar Graham y Kurt Burneo, en un periodo que culminó con la vacancia presidencial en diciembre de 2022 y la asunción de Dina Boluarte.

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En dicha administración, la rotación no solo se mantuvo, sino que mostró señales de aceleración. Alex Contreras logró permanecer poco más de un año en el cargo, seguido por José Arista, cuya gestión se extendió por cerca de 11 meses. Sin embargo, desde 2025, los cambios se volvieron más frecuentes.

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José Salardi dejó el cargo tras apenas 102 días de gestión, siendo el ministro con menor permanencia en el periodo analizado. Luego asumió Raúl Pérez-Reyes, quien fue reemplazado en octubre de 2025 por Denisse Miralles. Posteriormente, el despacho fue ocupado brevemente por Gerardo López, antes de la reciente designación de Acuña.

Se trata de un patrón hacia gestiones cada vez más cortas, especialmente en el último tramo del periodo. En menos de un año, el MEF ha tenido cuatro ministros de Economía, lo que complica la continuidad de las políticas fiscales y la ejecución del presupuesto. En el último año, el MEF ha tenido cuatro ministros, lo que implica un cambio cada tres meses en promedio, muy por debajo del ya reducido promedio general de 5,6 meses.

En este momento, aún sin datos oficiales, la economía peruana estaría transitando por una fuerte desaceleración producto de tres choques, sin incluir las elecciones 2026. Estos son: El Niño Costero, la rotura del ducto de Camisea que paralizó al país y la guerra en Medio Oriente que presiona con los altos precios del petróleo.

Diversas consultoras han rebajado sus proyecciones al producto bruto interno de este año. Según Thorne & Associates, los choques de oferta mencionados provocarían que la actividad económica se hunda en este mes y registre una caída de -1,1%. Se trata de una tasa interanual no vista desde hace tres años (mayo 2023).

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