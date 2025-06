Tiktoker venezolano es asesinado en vivo en su casa tras denunciar al Tren de Aragua

Gabriel Sarmiento, un joven tiktoker y activista digital, perdió la vida en circunstancias estremecedoras la madrugada del lunes 23 de junio. El crimen ocurrió en su residencia, ubicada en Maracay, estado Aragua, mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok.

Conocido por su estilo frontal y denuncias contra bandas criminales, Sarmiento se había ganado una audiencia considerable en redes sociales por sus investigaciones y críticas al poder. La transmisión en la que fue asesinado mostró momentos de tensión, gritos de auxilio y disparos, dejando una fuerte impresión entre los usuarios que presenciaron el hecho en tiempo real.

¿Cómo asesinaron a Gabriel Sarmiento mientras transmitía en vivo?

La madrugada del lunes, Gabriel Sarmiento se encontraba haciendo una transmisión en TikTok desde su vivienda en Maracay. En pleno directo, denunció nuevamente a integrantes del Tren de Aragua y a supuestos funcionarios estatales que, según él, colaboraban con la organización criminal.

Durante la transmisión, pidió ayuda al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y reveló su ubicación exacta, indicando que su vida estaba en peligro. Minutos después, dos sujetos armados irrumpieron en su domicilio y abrieron fuego contra él. La conexión se interrumpió abruptamente mientras una mujer gritaba: “¡Auxilio, lo mataron!”.

La escena, grabada y presenciada por decenas de usuarios, fue compartida en múltiples plataformas digitales, generando conmoción y reacciones en cadena. Hasta ahora, las autoridades no han emitido declaraciones oficiales ni reportado detenciones relacionadas con el caso.

PUEDES VER: Nicolás Maduro propone hacer una cumbre por la paz para desarmar la región de armas nucleares frente al conflicto entre Israel e Irán

¿Cuál era la denuncia de Gabriel Sarmiento?

Gabriel Sarmiento, programador de profesión y analista de ciberseguridad, se convirtió en una figura polémica por su labor como tiktoker. Utilizaba sus canales digitales para denunciar a estructuras delictivas como el Tren de Aragua y el Tren del Llano, ambas con influencia en el estado Aragua y otras zonas del país.

En sus publicaciones, el joven señalaba a funcionarios del Estado venezolano por supuestos vínculos con el crimen organizado. Durante su última transmisión, aseguró: “Estamos cundidos de funcionarios delincuentes que trabajan con delincuentes comunes”. También cuestionó públicamente la falta de respuesta del Ministerio Público: “El fiscal ha sido un incompetente. He hecho múltiples solicitudes y no he recibido apoyo. Lo conecto directamente con el Tren de Aragua”, declaró con firmeza.

El Tren de Aragua, nacido en el penal de Tocorón a inicios de los años 2000, se ha convertido en una red criminal transnacional con presencia en al menos siete países de América Latina. Pese a la intervención de Tocorón en septiembre de 2023, su líder, Héctor “El Niño” Guerrero, sigue prófugo. Sarmiento lo nombraba constantemente en sus contenidos, acusándolo de ser el rostro visible del crimen en Venezuela.

¿Cómo fue la reacción del público al asesinato de Gabriel Sarmiento en vivo?

La muerte de Gabriel Sarmiento desató una ola de indignación en redes sociales. Usuarios, activistas y periodistas compartieron fragmentos de la transmisión, exigiendo justicia y mayor protección para quienes denuncian a estructuras criminales desde plataformas digitales.

Entre los comentarios más destacados se encuentran llamados de atención a las autoridades venezolanas, así como mensajes de alerta sobre el aumento de la censura y violencia contra creadores de contenido independientes. La etiqueta #JusticiaParaGabrielSarmiento se posicionó entre las principales tendencias en Twitter (ahora X) en Venezuela y otros países de la región.