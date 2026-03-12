La periodista destacó que los magistrados minimizaron los múltiples procesos legales que enfrenta Cerrón y sugirió un posible trato preferencial debido a sus conexiones en el Congreso. | Composición LR | Foto: composición LR

La periodista destacó que los magistrados minimizaron los múltiples procesos legales que enfrenta Cerrón y sugirió un posible trato preferencial debido a sus conexiones en el Congreso. | Composición LR | Foto: composición LR

Rosa María Palacios en 'Sin guion' comentó la audiencia del Tribunal Constitucional que se realizó este miércoles 11 para evaluar un habeas corpus solicitado por el exgobernador de Junín y candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para cambiar su prisión preventiva por comparecencia simple. Palacios resaltó las intervenciones de los magistrados de la Sala, quienes minimizaron los procesos que tiene Cerrón.

“Ayer el señor Abanto se lució diciendo que su patrocinado era un perseguido político, que había hecho bien al esconderse (…) pero lo notable fueron las intervenciones de los magistrados. El señor Morales llegó a decir 'no puede ser a este hombre le han abierto más de 108 carpetas fiscales', sostuvo.

Asimismo, explicó cuál sería la razón porque hay un trato preferencial con Cerrón, a quien incluso se le programó rápidamente la audiencia para evaluar su pedido. Según la periodista, debido a que el hermano del prófugo es parte de la Mesa Directiva, tiene una relación 'amigable' con las bancadas que conforman el pacto del Congreso, entre ellos, Fuerza Popular, el TC favorecería a los que tienen una cuota de poder en el Parlamento.

“Los señores del TC estaban engolosinados con el señor Abanto, encantadísimos. Y por supuesto que lo van a dejar en libertad, para que vaya a sus debates. A Perú Libre le va pésimo en las encuestas, pero vaya que lo están ayudando en el TC (…) Valdemar Cerrón está sentado en la Mesa Directiva desde hace tres años, son socios con los Fujimori (…) Entonces le anularán la prisión preventiva, el TC se puso regalón, ellos dices 'garantista', con todos menos con Humala, Vizcarra, eso sí ni hablar. Favorecen a los que tienen poder en el Congreso”, agregó.