¿Por qué el oro alcanzó un valor récord de 5.000 dólares por onza y qué tuvo que ver Donald Trump?
Las políticas de Donald Trump influyeron para que el oro pudiera alcanzar un valor récord de 5.000 dólares por onza en los primeros 26 días de 2026.
Repunte histórico. Durante la noche del domingo 25 de enero de 2026 se reportó que el oro alcanzó por primera vez un valor récord de 5.000 dólares por onza. Según un informe de The New York Times, el precio al contado del metal precioso llegó a costar 5.102 dólares en el mercado.
Antes del aumento, los analistas de Goldman Sachs (uno de los mayores grupos de banca de inversión y valores del mundo) estimaron que el precio del oro podría situarse en 5.400 dólares por onza troy. Otro activo refugio, como la plata, también registra un alza y ya supera los 100 dólares en los primeros 26 días del año.
¿Por qué el oro alcanzó un valor récord de 5.000 dólares por onza en 2026?
El oro alcanzó un valor récord de 5.000 dólares en un contexto marcado por conflictos geopolíticos. En escenarios de incertidumbre, los inversionistas suelen buscar activos de refugio. Precisamente, el metal dorado tiende a considerarse una opción segura en momentos de conflictos diplomáticos, tensiones mundiales y guerras arancelarias.
Entre otros factores que explican el alza del oro figuran la pérdida de fortaleza del dólar estadounidense y las expectativas de nuevos recortes de tasas previstos por el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos.
En ese panorama, el director de inversiones de Bank of America, Michael Hartnett, advirtió que el precio del oro podría superar los 6.000 dólares.
¿Qué tuvo que ver Donald Trump con el valor récord de 5.000 dólares por onza que alcanzó el oro?
El oro pudo alcanzar un valor récord de 5.000 dólares por onza debido a las políticas que la administración de Donald Trump viene aplicando desde el 20 de enero de 2025. Las amenazas arancelarias de Washington, así como la operación militar de la Casa Blanca para capturar a Nicolás Maduro en Caracas, desestabilizaron los mercados.
Se reportó que el precio del oro se disparó tras la detención de Maduro y la amenaza de Trump de bombardear Irán, país acusado de intensificar una represión violenta contra manifestantes que exigen el fin del autoritarismo y reformas económicas.
Pese a que Trump retiró en Davos las advertencias de imponer gravámenes comerciales a países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia a Estados Unidos, el sector financiero sigue inquieto por la imprevisibilidad del Gobierno estadounidense. El clima de volatilidad también se alimenta de la guerra entre Rusia y Ucrania y de la investigación iniciada contra Jerome Powell, presidente del Sistema de la Reserva Federal. Por todas estas situaciones, los inversionistas están buscando refugio en los metales preciosos.