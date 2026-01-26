¿Podemos se amigos de todos? tratemos

A pesar de haberle abierto las puertas al puerto chino de Chancay, el Perú se ha venido sintiendo inmune a las presiones de la pugna Washington-Beijing. Es cierto que los generales del Comando Sur de los EE.UU han rabiado contra el proyecto, pero entonces América Latina no estaba en el ojo de esa tormenta bilateral en ciernes.

Cuando empezaron las guerrillas arancelarias mundiales nos sentimos bien tratados por Donald Trump, a pesar de Chancay y de nuestra prominente presencia en el narcotráfico. No es mala situación en un mundo donde el que no cae resbala. ¿Pero eso puede durar? El problema es que ese pasar piola no depende al 100% de nosotros. También de nuestra buena suerte.

Hoy no es fácil acomodarse. Nos ayuda ser demasiado pequeños para llamar la atención de los animales más grandes. Nos pusimos junto a Ucrania a la hora de la invasión, y contra Nicolás Maduro cuando empezaron los choques preliminares. ¿Esos gestos contrapesan la creciente presencia china en la economía peruana? Pronto lo sabremos.

No solo Chancay o el empecinamiento en el narcotráfico nos pueden arrastrar a un torbellino geopolítico con el norte. El acercamiento en curso entre Beijing y Brasilia nos ubica al centro de una alianza profundamente incomoda para Trump: China + un importante promotor del BRICS. No hay forma que el Perú escape a ese acuerdo, que en cierto modo ya existe de facto.

Sin duda las cosas son más sutiles que un planteamiento de tipo él o yo. Pero en estos tiempos las alzas de aranceles son ubicuas. Por el momento Washington solo nos está pidiendo señales de buena disposición, como lo está siendo nuestra compra de los recursos para modernizar la base naval del Callao, por US$1,500 millones.

Gane quien gane aquí la próxima elección, es importante que los asuntos internacionales los maneje un ministro de Relaciones Exteriores idóneo. Pues en el futuro de estos temas no solo hay chinos y gringos. También chilenos, y eventualmente algún otro país fronterizo (para muestra el incidente en curso entre Colombia y Ecuador).

Así como la invasión de Ucrania reanimó a una Unión Europea que flaqueaba, el incidente venezolano debería servir para que empecemos a pensar en un paulatino renacimiento de la Comunidad Andina de Naciones, CAN,indispensable instrumento para nuestra defensa económica y cultural frente a las potencias externas de todo tipo.