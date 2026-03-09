HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Crisis del gas: clases virtuales y caso Lizeth Marzano | Arde Troya con Juliana Oxenford

Tecnología

¿Llamadas falsas con IA? Así puedes reconocerlas para evitar caer en estafas

¿Recibes llamadas sospechosas y no sabes si tratan de engañarte? Aunque la IA es utilizada para cometer todo tipo de fraudes , existe una forma de reconocer audios artificiales. Te enseñamos.

Cada vez son más los perjudicados a diario. Foto: Eset
Cada vez son más los perjudicados a diario. Foto: Eset

La Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) ha democratizado la creación de contenido falso, incluyendo audios y videos conocidos como "deepfakes". Se trata de una de las tecnologías que facilita la manipulación de voces, abriendo la puerta a estafas sofisticadas. ¿Cómo funciona y de qué manera podemos reconocerla? Te enseñamos.

Suplantación de identidad por voz

Los ciberdelincuentes utilizan deepfakes de audio para suplantar identidades, como la de un directivo de alto nivel o algún conocido de tuyo, con el fin de cometer fraudes financieros, secuestrar cuentas o eludir sistemas de seguridad.

TE RECOMENDAMOS

TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

PUEDES VER: ¿Cómo hacer que la pantalla del celular se ilumine en los bordes al recibir una notificación?

lr.pe

El proceso es alarmantemente simple:

  • Selección de la víctima: Los atacantes eligen a una persona reconocible.
  • Obtención de una muestra de voz: Recopilan unos segundos de audio de la víctima de fuentes públicas como redes sociales, entrevistas o grabaciones de conferencias.
  • Identificación del objetivo: Investigan a las personas desde sus plataformas de acceso abierto.
  • Preparación del contacto: Pueden enviar un correo electrónico previo para crear una sensación de urgencia, solicitando transferencias de dinero, restablecimiento de contraseñas o autenticación multifactor.
  • La llamada fraudulenta: Utilizan el audio deepfake generado por GenAI para realizar la llamada. Dependiendo de la herramienta, pueden emplear un discurso preestablecido o una conversión de voz en tiempo real.

Para aumentar la efectividad, los atacantes suelen recurrir a tácticas de ingeniería social, ejerciendo presión para obtener una respuesta inmediata. La combinación de una voz familiar y la urgencia puede engañar a las víctimas.

PUEDES VER: ¿Te acaban de hackear? Estos son los pasos que debes seguir en los primeros 15 minutos

lr.pe

Señales para identificar una llamada falsa

Afortunadamente, existen indicios que pueden alertarnos sobre una llamada deepfake. Según expertos de la compañía ESET, preste atención a las siguientes señales:

  • Ritmo de voz inusual: El habla puede sonar antinatural.
  • Tono emocional plano: La voz carece de la emoción esperada en la conversación.
  • Problemas con la respiración: Pueden escucharse pausas o frases sin respiración, o un patrón respiratorio anómalo.
  • Sonido robótico: En deepfakes menos sofisticados, la voz puede sonar extrañamente robótica.
  • Ausencia o uniformidad de ruido de fondo: Un silencio total o un ruido de fondo demasiado constante y artificial.

'Este tipo de ataque es cada vez más barato, sencillo y convincente. Algunas herramientas son capaces incluso de insertar ruido de fondo, pausas y tartamudeos para que la voz suplantada resulte más creíble. Cada vez imitan mejor los ritmos, las inflexiones y los tics verbales propios de cada orador. Y cuando un ataque se lanza por teléfono, los fallos relacionados con la IA pueden ser más difíciles de detectar para quien atiende.', advierte Macio Micucci, Investigador de ESET.

Notas relacionadas
Estos son los 6 empleos que desaparecerán en 2030 debido a la inteligencia artificial, según un estudio

Estos son los 6 empleos que desaparecerán en 2030 debido a la inteligencia artificial, según un estudio

LEER MÁS
Esta no es la foto real de la captura de Maduro: fue generado con inteligencia artificial

Esta no es la foto real de la captura de Maduro: fue generado con inteligencia artificial

LEER MÁS
Javier Iturralde: “Debemos enfrentar con espíritu crítico los cambios que la IA está generando en el mundo”

Javier Iturralde: “Debemos enfrentar con espíritu crítico los cambios que la IA está generando en el mundo”

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cómo saber mi número Entel en Perú?: guía actualizada 2023

¿Cómo saber mi número Entel en Perú?: guía actualizada 2023

LEER MÁS
Netflix lanza en Perú su nueva suscripción económica exclusiva para móviles

Netflix lanza en Perú su nueva suscripción económica exclusiva para móviles

LEER MÁS
Así puedes descargar gratis Word, Excel, Power Point y otros programas de Microsoft Office

Así puedes descargar gratis Word, Excel, Power Point y otros programas de Microsoft Office

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Llamadas falsas con IA? Así puedes reconocerlas para evitar caer en estafas

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 9 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Partido en Brasil termina con 23 expulsados e impone nuevo récord: la escandalosa pelea en la final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

Tecnología

¿Te acaban de hackear? Estos son los pasos que debes seguir en los primeros 15 minutos

ChatGPT enfrenta un aumento en las desinstalaciones tras firmar acuerdo con el Pentágono. ¿a qué se debe esta decisión de los usuarios?

Facebook presenta caída global: usuarios reportan problemas al publicar en la plataforma de Mark Zuckerberg

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José María Balcázar aprueba Plan Nacional de Seguridad Ciudadana tras casi un mes de asumir la Presidencia

Betssy Chávez: Poder Judicial evaluará este 13 de marzo habeas corpus para obtener salvoconducto a México

¿Puedo votar con mi DNI vencido en las Elecciones Generales 2026? Esto dice la ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025