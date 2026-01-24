Francia ha sido reconocida como líder mundial en energía nuclear durante muchos años y, en años recientes, ha intensificado su apuesta por las energías renovables, como la solar y la eólica. Sin embargo, un nuevo actor está emergiendo con fuerza en su enfoque energético: el hidrógeno verde, una tecnología que promete transformar sectores de difícil electrificación, como el transporte marítimo de gran envergadura.

En este escenario, la empresa francesa HDF Energy y el grupo tecnológico suizo ABB han establecido una alianza estratégica para crear sistemas de pilas de combustible de hidrógeno de gran capacidad, capaces de generar electricidad para barcos de gran tamaño, como ferris, cargueros o embarcaciones especializadas. El propósito de este acuerdo es claro: disminuir considerablemente las emisiones de CO₂ en una industria que, en la actualidad, depende en gran medida del diésel.

¿Cómo funciona la pila de combustible?

Las pilas de combustible producen electricidad a través de una reacción química entre hidrógeno y oxígeno, sin necesidad de quemar nada. Cuando el hidrógeno proviene de fuentes de energía renovables (como el hidrógeno verde), este proceso no genera gases contaminantes, ya que el único residuo que se produce es agua.

Esta tecnología ofrece la posibilidad de generar energía de manera continua, sin ruidos y sin emisiones dañinas. Esto es especialmente importante para los barcos, que requieren una fuente de energía confiable y constante durante largos viajes o tareas. La capacidad de mantener el funcionamiento sin interrumpir la operación y sin dañar el medio ambiente es una gran ventaja para la industria marítima.

Un sistema de alta potencia

El proyecto tiene como objetivo crear sistemas de gran potencia, una de las principales dificultades tecnológicas del hidrógeno en el ámbito naval. HDF Energy será responsable del diseño, fabricación y prueba de las pilas de combustible, mientras que ABB contribuirá con su experiencia en integración eléctrica, conectando estas fuentes de energía con los sistemas, baterías y redes internas de los barcos.

Se espera que los primeros prototipos se prueben en embarcaciones reales entre 2028 y 2029, con la meta de iniciar la producción a gran escala a partir de 2030. Una parte importante del proyecto se llevará a cabo en Blanquefort, en la región de Nueva Aquitania, donde HDF Energy está desarrollando una planta industrial que refuerza el papel de Francia como líder europeo en la producción de hidrógeno.

Además de su impacto en la industria, el proyecto tiene un importante enfoque climático. El transporte marítimo es responsable de alrededor del 3% de las emisiones globales de CO₂, y las regulaciones internacionales para reducir estas emisiones son cada vez más estrictas. En este contexto, Francia no solo quiere adaptarse, sino convertirse en líder de una transición energética que podría cambiar el futuro de los océanos y el comercio mundial.

El camino hacia el proceso de descarbonización

La alianza entre ABB y HDF Energy está pensada para ayudar a alcanzar los objetivos globales de reducción de emisiones. La pila de combustible de alta potencia ofrecerá a armadores, operadores, diseñadores navales y astilleros una solución eficiente y limpia basada en hidrógeno.

El objetivo es impulsar barcos como transbordadores, cruceros, portacontenedores, buques de servicio en alta mar y flotas de guardacostas, además de alimentar sus sistemas auxiliares, como la producción de electricidad a bordo y el suministro de energía para el aire acondicionado.