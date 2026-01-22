El embajador de Argentina en Francia, Ian Sielecki, detuvo una audiencia de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional al notar que un mapa detrás de él presentaba a las Islas Malvinas como parte del territorio británico. El diplomático primero agradeció participar en la sesión, pero no pudo esconder su inconformidad tras conocer la designación del territorio ubicado en el océano Atlántico.

"No puedo, como representante del Estado argentino, hablar libremente delante de ese mapa. Eso significaría legitimar una situación que es un atentado contra la soberanía de mi país y una violación flagrante del derecho internacional", afirmó el embajador frente a sus colegas en la reunión.

Embajador argentino interrumpe audiencia para reclamar soberanía de las Islas Malvinas

El presidente de la comisión de Asuntos Exteriores, Bruno Fuchs, estaba presentando a Sielecki durante la audiencia. En ese momento, el embajador asignado por el gobierno de Javier Milei identificó que el mapa a su espalda señalaba a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido, tras recibir la aclaración de una mujer a su lado

Tras ello, Sielecki se pronunció para exponer su rechazo a la denominación del archipiélago. Entonces, Fuchs intentó calmar el ambiente y señaló que se trata de un territorio en disputa, además de que la imagen lleva bastante tiempo en la oficina. Sin embargo, el diplomático argentino comparó la controversia con la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Es como si se le pidiera al embajador de Ucrania que viniera a hablar frente a un mapa que mostrara los territorios ocupados por Rusia como parte legítima de Rusia. Estoy seguro de que mi colega ucraniano se negaría de manera categórica. Por eso, me permito señalarlo y preguntar si existe la posibilidad de cubrir ese mapa durante mi intervención", subrayó Sielecki.

Finalmente, se optó por cubrir la leyenda de las Islas Malvinas con una nota adhesiva amarilla durante toda la presentación. Así, Sielecki prosiguió con su exposición en la comisión. Incluso, el diplomático se pronunció tras el suceso. "Son argentinas. Lo defendemos siempre y en todos lados", indicó en su cuenta de X.

Foto: IanArgentinoS (X)

¿Quién es Ian Sielecki?

Sielecki fue designado embajador tras la llegada de Milei a la Casa Rosada. Anteriormente, ocupó un cargo en el gobierno de Mauricio Macri. Su trayectoria académica y profesional está estrechamente vinculada a Francia. A los 18 años, tras finalizar sus estudios en el Liceo Franco-Argentino Jean Mermoz, se trasladó a París para estudiar Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Durante su estancia en la capital francesa, forjó lazos de amistad con diversas figuras asociadas al macronismo.

En 2017, Sielecki regresó a su país y se unió al equipo de la campaña electoral de Cambiemos, donde desempeñó un papel durante seis meses en las elecciones legislativas. Este proceso culminó en la provincia de Buenos Aires con una reñida victoria del exministro de Educación, Esteban Bullrich, quien superó a la expresidenta Cristina Kirchner. Más tarde, se unió al equipo de Casa Rosada, donde se encargó de redactar discursos para el presidente Mauricio Macri y otros miembros del gabinete.