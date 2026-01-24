En las altas y secas tierras de una zona de América Latina surgió un proyecto financiado por China que tiene la capacidad de convertir ese calor en energía, empleo y una nueva forma de influencia a nivel mundial. Este proyecto es un enorme parque solar fotovoltaico, cuya magnitud redefine el panorama de las energías renovables.

En un mundo donde el cambio hacia energías limpias también implica una competencia por inversiones, tecnología y liderazgo, este Parque Solar se destaca como un logro importante para Latinoamérica, con una fuerte inversión y construcción por parte de China, lo que simboliza la conexión entre el desarrollo local y la política energética global.

¿Dónde fue construida la planta solar más grande de América Latina?

El complejo solar más grande de América Latina está situado en Cauchari, en la provincia de Jujuy, Argentina, está compuesto por tres parques fotovoltaicos llamados Cauchari I, II y III, que en total tienen una capacidad de unos 300 megavatios (MW). Esta energía es suficiente para abastecer a miles de hogares en Argentina y contribuir con energía limpia al Sistema Argentino de Interconexión.

Este proyecto fue asignado dentro del programa nacional de energías renovables RenovAr, gestionado por la empresa estatal JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), aunque con un papel clave en financiamiento y ejecución de China. El Export-Import Bank of China (Eximbank) proporcionó gran parte del financiamiento, y la construcción estuvo a cargo de empresas chinas como PowerChina y Shanghai Electric Power Construction, utilizando tecnología, paneles y materiales mayormente provenientes de China.

La instalación del Parque solar Cauchari

La planta se construyó en tres etapas, cada una con una capacidad instalada de 105 MW, comenzando en 2014. Powerchina fue la empresa encargada de su construcción y puesta en funcionamiento. El presupuesto inicial de la obra fue de 390 millones de dólares.

El proyecto recibió financiamiento de EXIMBANK y se inauguró oficialmente en junio de 2020. Desde su inicio hasta noviembre de 2021, ya había generado más de 800.000 MWh, con ingresos superiores a los 72 millones de dólares. El parque es operado por un equipo de unos 60 técnicos.

Gracias al alto potencial energético de la región, se está planeando ampliar la planta en 200 MW más, lo que permitirá alcanzar un total de 500 MW de capacidad instalada, suficiente para cubrir las necesidades energéticas de toda la provincia de Jujuy.

Así es el parque solar de Cauchari en Argentina

Pese a que comenzó a funcionar a finales de 2020, Cauchari continúa creciendo y marcando el camino para futuros proyectos de energías renovables en Argentina y en toda América Latina. Más allá de producir energía, representa cómo la inversión extranjera china puede transformar la geografía, la economía e incluso la forma en que un país ve su propio progreso hacia el desarrollo sostenible.