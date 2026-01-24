China da otro gran salto futurista y construye una batería del tamaño de un edificio que usa gravedad para almacenar energía

El crecimiento del vehículo eléctrico ha puesto el foco en un problema clave del sistema energético: la gestión de la electricidad. La producción mediante fuentes limpias no garantiza por sí sola un suministro estable si parte de esa energía se pierde o no se utiliza en el momento adecuado.

Ante ese escenario, China ha autorizado la construcción de una infraestructura de almacenamiento a gran escala desarrollada por la empresa suiza Energy Vault. El sistema, concebido como un edificio funcional, ya se encuentra conectado a la red eléctrica del país.

¿Cómo funciona la batería gigante de China que almacena energía como una central hidroeléctrica, pero sin usar agua?

La instalación se basa en los mismos principios físicos que el almacenamiento hidroeléctrico por bombeo. En lugar de agua elevada entre dos niveles, el sistema utiliza bloques de hormigón macizo que se desplazan verticalmente dentro de una estructura abierta.

Cuando la red dispone de excedente eléctrico procedente de fuentes renovables, los bloques ascienden mediante un sistema mecánico. En los momentos de mayor consumo, el descenso controlado de esas masas acciona generadores que transforman la energía mecánica en electricidad utilizable.

¿Por qué el proyecto Rudong EVx de Energy Vault marca un antes y un después en la recarga de coches eléctricos en China?

El proyecto, denominado Rudong EVx, se sitúa en el extremo oriental de China, en una zona próxima a Shanghái. Su desarrollo recibió luz verde del Gobierno chino dentro de uno de los 56 proyectos piloto avalados por la Administración Nacional de Energía.

Esta aprobación garantiza apoyo institucional durante todas las fases, desde la supervisión hasta la construcción. El sistema ya opera conectado a la red regional y alcanza una capacidad de almacenamiento de 100 MWh, lo que permite liberar electricidad en picos de demanda asociados a la movilidad eléctrica.

La batería de gravedad, inaugurada en Jiangsu, China, utiliza bloques de hormigón de 250 toneladas. Foto: Yangtse

¿Qué ventajas y límites tiene la batería de gravedad del tamaño de un edificio frente a las baterías eléctricas convencionales?

El diseño permite adaptar el tamaño de la infraestructura según las necesidades del territorio y la disponibilidad de espacio. Al no depender de recursos hídricos, el sistema puede instalarse en regiones donde la generación hidroeléctrica no resulta viable.

La principal limitación reside en la superficie necesaria para su construcción. La eficiencia final depende de la altura del edificio y de la energía requerida para elevar los bloques hasta los niveles superiores antes de su descenso.