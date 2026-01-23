HOYSuscripcion LR Focus

Qué desafíos enfrentará Argentina en 2026 pese a ser considerado uno de los países con mayor crecimiento en América Latina

La economía argentina todavía pasa por un período de recuperación, debido a que registra elevadas presiones inflacionarias. Sin embargo, se espera que impulse el crecimiento en Sudamérica.

La calificadora Moody's lanzó su informe sobre el estado de la economía de Argentina.
La calificadora Moody's lanzó su informe sobre el estado de la economía de Argentina. | Foto: composición LR/IA

Argentina está experimentando un ajuste macroeconómico luego de implementar políticas fiscales y monetarias insostenibles. En consecuencia, registró bajas reservas de divisas, incumplimiento de financiamiento externo y distorsiones económicas. Por ejemplo, fue uno de los países de América Latina con la inflación más alta.

En 2025, el gobierno de Javier Milei logró un relativo grado de estabilidad entre los principales indicadores y aspira a continuar con perspectivas positivas. Sin embargo, la economía argentina todavía enfrenta una serie de riesgos para este año, según la última revisión de la calificación crediticia de la agencia Moody's Ratings.

¿Cuáles son los retos que enfrenta Argentina en 2026?

Moody's señaló que la baja disponibilidad de divisas sigue siendo el principal desafío de Argentina para el pago oportuno de la deuda soberana, lo que limita su perfil crediticio. A pesar de que el crecimiento repuntó en el tercer trimestre de 2025, con una expansión interanual del PIB real del 3,3%, las reservas internacionales netas se mantienen negativas, lo que subraya las persistentes restricciones a la liquidez externa.

Para ello, la reciente emisión de bonos en dólares bajo ley local por parte de EE. UU. por US$1.000 millones representa un primer paso hacia la recuperación del acceso a los mercados internacionales. Incluso, la agencia indicó que el apoyo popular a las políticas de ajuste durante las elecciones legislativas de octubre de 2025 otorgó al gobierno un mandato político más firme para acelerar su agenda de reformas económicas.

Los comicios dieron una victoria decisiva al oficialismo, lo que le otorgó un mayor poder de veto y alivió la volatilidad financiera que se había intensificado antes de las elecciones. Las autoridades habían destacado la necesidad de una reforma del mercado laboral, medidas de simplificación fiscal y una reforma de las pensiones. Dichas reformas buscarían mejorar la competitividad de la economía y el entorno empresarial.

El gobierno de Milei presentó un proyecto de ley de reforma laboral al Congreso, que ha encontrado resistencia, especialmente por parte de los sindicatos. De todos modos, se estima que su tramitación en el parlamento sea lenta este año, pero igualmente se logre aprobar. Aún no se han publicado detalles de la reforma fiscal prevista, pero es probable que se envíe un proyecto de ley en el primer semestre de 2026.

Además, la calificadora subrayó que la eliminación de los controles de capital y cambiarios restantes podría reavivar desequilibrios macroeconómicos que pondrían en peligro la sostenibilidad de la balanza de pagos. Por ejemplo, para mejorar la calificación soberana se requiere un continuo progreso en la liberalización económica o la profundización de cambios estructurales, con el objetivo de consolidar la sostenibilidad de la deuda.

Incluso, el resurgimiento de presiones en la balanza de pagos o una escasez de divisas que ponga en peligro la capacidad del soberano para mantenerse al día con el servicio de su deuda externa podría resultar en una rebaja de la calificación.

¿Cuáles son las proyecciones para Argentina en 2026?

Los principales organismos internacionales publicaron sus estimaciones para las economías de América Latina en 2026. De esta manera, el país de Milei obtuvo, en general, positivas perspectivas, lo que reafirma su recuperación.

  • OCDE: 3%
  • FMI: 4%
  • Banco Mundial: 4%
  • Cepal: 3,8%
