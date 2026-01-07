HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Einstein tenía razón: el tiempo transcurre de forma diferente en Marte y complica las futuras misiones

La influencia del Sol y obligan a los científicos a replantear cómo sincronizar relojes entre la Tierra, la Luna y Marte para evitar fallos en futuras misiones.

El tiempo transcurre ligeramente distinta en la Tierra y Marte debido a las distintas fuerzas gravitacionales. Foto: IStock
El tiempo transcurre ligeramente distinta en la Tierra y Marte debido a las distintas fuerzas gravitacionales. Foto: IStock

En Marte, el tiempo no avanza al mismo ritmo que en la Tierra. No se trata de una metáfora ni de una curiosidad teórica: es una diferencia real y medible que puede comprometer misiones espaciales millonarias y desafiar a los ingenieros de la NASA.

Las mediciones muestran que un reloj situado en el planeta rojo se adelanta 477 microsegundos por día respecto a uno terrestre. Además, esa brecha no es constante: puede aumentar en otros 226 microsegundos diarios según la posición de Marte en su órbita alrededor del Sol, de acuerdo con un estudio de los investigadores Neil Ashby y Bijunath R. Patla, publicado en The Astronomical Journal.

PUEDES VER: El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

lr.pe

¿Cómo las diferencias de tiempo complican las misiones a Marte?

Aunque estas diferencias se midan en microsegundos, sus consecuencias pueden ser enormes. En operaciones críticas —como el aterrizaje de una nave espacial valorada en miles de millones de dólares o la coordinación con robots que ya operan en Marte— una mínima desincronización puede resultar decisiva. A la velocidad de la luz, un desfase de apenas 56 microsegundos equivale a una distancia similar a 184 campos de fútbol americano; perder ese margen implica fallar por completo la zona de descenso.

El desafío, además, no se limita al planeta rojo. Con el programa Artemis, la NASA planea conectar infraestructuras entre la Tierra, la Luna y Marte. El estudio indica que los relojes marcianos avanzan 421,5 microsegundos más rápido por día que los lunares, lo que obliga a mantener sincronizados tres mundos con ritmos temporales distintos, una exigencia técnica clave para las futuras misiones espaciales.

El origen de estas desincronizaciones no está en una falla de la física moderna. La teoría de la relatividad de Albert Einstein describe con precisión cómo la gravedad y el movimiento alteran el espacio-tiempo, haciendo que los relojes no avancen al mismo ritmo en distintos entornos. El verdadero desafío aparece al llevar esa teoría a modelos prácticos capaces de operar con la precisión extrema que exigen las misiones espaciales.

PUEDES VER: Desde lo profundo del espacio: astrónomos reciben una señal de 10 segundos emitida hace 13 mil millones de años

lr.pe

Los efectos de las mareas solares

Durante años, los cálculos se basaron en modelos simplificados que trataban los sistemas planetarios como interacciones entre dos cuerpos, como la Tierra y la Luna o la Tierra y Marte. Sin embargo, este enfoque deja fuera a un actor fundamental: el Sol. Su intensa gravedad genera las llamadas mareas solares, pequeñas pero decisivas perturbaciones en las órbitas de planetas y satélites que influyen directamente en la forma en que el tiempo transcurre.

Al incorporar estos efectos solares en los cálculos del sistema Tierra-Luna, los investigadores Neil Ashby y Bijunath R. Patla lograron mejorar la precisión de los modelos en un factor de cien respecto a estimaciones previas. Aun así, el trabajo revela que persisten vacíos importantes en el sistema Tierra-Marte, ya que las mareas solares que afectan la órbita terrestre todavía no están plenamente integradas en los datos disponibles.

PUEDES VER: Parece de ciencia ficción: Rusia patenta una estación espacial giratoria capaz de generar su propia gravedad artificial

lr.pe

El problema del GPS a escala interplanetaria

Todos los satélites GPS que orbitan la Tierra ya presentan este problema. Sus relojes funcionan más rápido que los de los teléfonos inteligentes porque están más alejados de la gravedad terrestre. Si no se corrigiera esta diferencia, el GPS se desviaría varios kilómetros en tan solo unas horas. A escala interplanetaria, con tres cuerpos celestes y perturbaciones solares, el problema se multiplica.

La NASA debe gestionar esta complejidad para misiones como el Retorno de Muestras de Marte, que traerá muestras de suelo marciano a la Tierra, así como para la planificación a largo plazo de bases permanentes y presencia humana en Marte. La Casa Blanca ya ha solicitado a la NASA que establezca el Tiempo Lunar Coordinado (una especie de Tiempo Universal Coordinado para la Luna), y el nuevo estudio sienta las bases para establecer un sistema similar para Marte.

