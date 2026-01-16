HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones 2026: Ronald Atencio 'El Conejo Malo' en vivo y 4 años del derrame de Repsol | Epicentro Electoral - Réplica

Mundo

El país de Sudamérica que selló un importante acuerdo minero con Arabia Saudita y que promete revitalizar su economía

El convenio establece bases sólidas para compartir conocimientos y desarrollar tecnologías en geología y exploración minera, durante un periodo de cinco años, entre otros puntos.

Brasil firmó un importante acuerdo minero con Arabia Saudita que reforzaría su economía.
Brasil firmó un importante acuerdo minero con Arabia Saudita que reforzaría su economía. | Composición LR/difusión

Brasil y Arabia Saudita firmaron un acuerdo estratégico con el objetivo de fortalecer su colaboración en el sector de la minería. Este acuerdo se enfoca en impulsar la inversión, fomentar la innovación y promover el crecimiento económico.

El memorando fue suscrito el pasado miércoles 13 de enero en Riad, por el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, y el ministro de Industria y Recursos Minerales de Arabia Saudita, Bandar Al-Khorayef.

PUEDES VER: Canadá apuesta por este país de Sudamérica con una inversión cercana a US$100 millones en exploración minera

Un documento que refuerza la relación bilateral

El memorando establece una base sólida para la colaboración entre Brasil y Arabia Saudita en el campo de la minería. Este acuerdo crea mecanismos para compartir conocimientos, fomentar la inversión y desarrollar tecnologías conjuntas en áreas como la geología y la exploración minera. De esta manera, ambos países alinean sus intereses estratégicos en un sector clave para el crecimiento de la economía.

El acuerdo tendrá una duración de cinco años. Durante este tiempo, los gobiernos trabajarán juntos para fortalecer la cadena de suministro de minerales, siempre respetando las leyes locales. Esto le da a la alianza una mayor previsibilidad y seguridad jurídica.

El memorando también incluye el intercambio de expertos, programas de formación y la transferencia de tecnologías avanzadas. Así, Brasil tendrá acceso a soluciones innovadoras, mientras que Arabia Saudita reforzará su estrategia de diversificación económica.

PUEDES VER: El país de Sudamérica que construirá un puerto espacial para 2030: realizará lanzamientos verticales y horizontales

Una buena oportunidad para el sector privado

El convenio promueve la participación activa de las empresas privadas de ambos países. Las compañías de las dos naciones tendrán la oportunidad de involucrarse en actividades como la obtención de licencias para la exploración y explotación minera.

Un aspecto muy importante del memorando es la creación de una Alianza de Inversión Minera entre Brasil y Arabia Saudita. El objetivo de esta iniciativa es reforzar la colaboración en la exploración, el procesamiento y la generación de valor a partir de minerales estratégicos.

La propuesta busca integrar a los gobiernos y a diversas instituciones. De este modo, la alianza podrá acelerar el desarrollo de proyectos y aprovechar economías de escala. Como consecuencia, se espera que ambos países vean un aumento en la generación de empleo y en los ingresos fiscales.

PUEDES VER: El mayor hallazgo de petróleo en la Antártida: la gran reserva de oro negro que un país descubrió y superaría a Venezuela

Un avance hacia la transición energética

El acuerdo pone énfasis en proyectos relacionados con minerales clave para la transición energética. Esto incluye materiales fundamentales para las energías renovables, la electrificación y las tecnologías limpias. Brasil se posiciona como un actor clave debido a su potencial geológico y su capacidad para procesar estos recursos.

El acuerdo también promueve la colaboración en áreas como la investigación, el desarrollo y la innovación. Además, abarca la infraestructura logística necesaria para respaldar las actividades mineras, lo cual es esencial para reducir costos y mejorar la competitividad.

El memorando contempla programas de formación para geólogos, ingenieros de minas y expertos en medio ambiente. El enfoque principal se orienta hacia el uso eficiente de los recursos minerales y la reducción de los impactos ambientales. De este modo, el acuerdo refuerza una minería más sostenible, alineada con la creciente demanda de la sociedad y de los mercados internacionales.

