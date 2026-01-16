Bulgaria celebrará su octava elección parlamentaria en los últimos cinco años, luego de que el intento de formar un gobierno fracasara este viernes 16 de enero. El partido Alianza por los Derechos y las Libertades recibió el encargo de formar gobierno, pero la falta de apoyo suficiente obligó a convocar elecciones anticipadas.

El primer intento fue confiado al partido GERB y al primer ministro en funciones, Rosen Zhelyazkov, quien rechazó la propuesta tras su dimisión en diciembre. El pasado miércoles, el presidente propuso una coalición entre los grupos reformistas Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria y Democracia Bulgaria (DB), pero también rechazaron el encargo. Tras estos fracasos, el presidente deberá nombrar un primer ministro interino y convocar nuevas elecciones en los próximos dos meses.

TE RECOMENDAMOS EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Venezuela mientras Trump hablaba con Machado en la Casa Blanca

Una tendencia al fracaso

La dimisión de Rosen Zhelyazkov refleja la inestabilidad política persistente en Bulgaria, que ha vivido varias dimisiones en los últimos cuatro años. Esta dimisión se produjo en un contexto de protestas masivas contra su gobierno, principalmente motivadas por el rechazo a un proyecto de presupuesto que aumentaba impuestos y las contribuciones a la seguridad social. Esto generó un descontento entre los ciudadanos, que ya enfrentan dificultades económicas.

Zhelyazkov, en un gesto de rendición ante las demandas populares, expresó que habían escuchado la voz del pueblo y que era necesario satisfacer las exigencias de los manifestantes. Su dimisión ocurrió justo antes de que los legisladores votaran una moción que ponía en peligro su permanencia en el poder.

La situación política en Bulgaria se ve agravada por los problemas económicos persistentes, ya que el país es uno de los más pobres de la Unión Europea. A pesar de estos desafíos, el gobierno sigue adelante con el plan de adoptar el euro como moneda oficial el 1 de enero de 2026, un paso importante hacia la integración económica de Bulgaria en la eurozona. Sin embargo, se espera que esta transición eleve temporalmente los precios, como advirtió Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.

Por otro lado, los problemas de corrupción y la falta de funcionamiento efectivo de las instituciones democráticas han minado la confianza pública en el gobierno, lo que contribuye al ambiente de descontento social.

Adopción del euro en un contexto complicado

Desde el 1 de enero de 2026, Bulgaria adopta el euro como moneda oficial, convirtiéndose en el 21.º miembro de la Unión Europea en hacerlo. Esta decisión, originalmente prevista para 2015, se había retrasado varias veces debido a la inestabilidad política, problemas de estado de derecho y desequilibrios macroeconómicos. A pesar de la crisis política, el país busca mitigar la volatilidad del tipo de cambio y reducir los costos de transacción al integrarse plenamente en la zona euro.

Esta transición también tiene lugar en un contexto geopolítico marcado por las tensiones en Europa del Este. A pesar de que Bulgaria sigue enfrentando problemas como los bajos salarios en comparación con otros países de la UE, se espera que los beneficios de la adopción del euro sean significativos. Sin embargo, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha advertido que la transición podría elevar temporalmente los precios.