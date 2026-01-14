España incautó 10 toneladas de cocaína que se dirigían desde Brasil a Europa. | Policía Nacional de España

La Policía Nacional de España llevó a cabo la incautación más grande de cocaína en la historia de su país, al interceptar un buque mercante en el océano Atlántico. La embarcación transportaba cerca de 10 toneladas de droga, disimuladas entre un cargamento de sal.

Durante el operativo, se detuvo a los 13 miembros de la tripulación y se confiscó un total de 9.994 kilos de cocaína, distribuidos en 294 paquetes, además de un arma de fuego corta, según detalló la entidad policial en un comunicado oficial.

Cargamento de droga provenía de Sudamérica

El abordaje al buque fue llevado a cabo por agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) cuando la embarcación se dirigía a Europa, después de haber salido de Brasil. La investigación, coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción número 4, se centró en una red internacional presuntamente dedicada a enviar grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica al "viejo continente".

Asimismo, la operación, denominada Marea Blanca, contó con una destacada colaboración internacional. En ella participaron el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas contra Narcóticos (MAOC), la DEA de Estados Unidos, la Agencia Nacional del Crimen (NCA) del Reino Unido, la Policía Federal de Brasil, el CITCO y autoridades de Francia y Portugal, según informó la Policía Nacional.

Así se logró la incautación de la droga

La investigación sobre el navío, de bandera camerunesa, comenzó gracias a un trabajo previo que permitió seguir su ruta desde su salida de Turquía. Con el apoyo de agencias internacionales, los agentes confirmaron que el buque navegó hasta Brasil, donde recibió la carga en pleno océano, sin tocarningún puerto. Después de ello, emprendió su regreso hacia el este. Actualmente, tanto el barco como la droga (que estaba marcada con logotipos de cinco colores diferentes) están expuestos en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Dentro de la red criminal, hay dos detenidos serbios que fueron identificados como "notarios", representantes de la organización encargados de garantizar la seguridad del cargamento durante el trayecto. Los investigadores creen que mantenían a la tripulación bajo amenaza, y el carácter violento de estos individuos quedó evidenciado cuando se les confiscó un arma de fuego a uno de ellos.

Un operativo que no estuvo exenta de problemas

El comisario Alberto Morales, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, ha calificado la operación como un "golpe contundente" a las organizaciones de narcotráfico y resaltó la efectividad de la colaboración internacional.

Sin embargo, el operativo enfrentó varios desafíos logísticos. Después del abordaje, el barco se quedó sin combustible y permaneció a la deriva durante casi 12 horas, lo que obligó a solicitar la ayuda de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) para remolcarlo hasta las Islas Canarias.

Desde 1999, cuando se incautaron 7.500 kilos de cocaína en el buque Tammsaare, no se había llevado a cabo una intervención de esta magnitud en alta mar. La Policía Nacional destaca que este operativo representa un golpe histórico contra las redes internacionales de narcotráfico y demuestra la efectividad de la cooperación policial en la lucha contra el tráfico marítimo de drogas.