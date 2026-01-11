Machos alfa temporada 5: ¿qué pasará con los protagonistas de la serie española de Netflix?

Tras los hechos ocurridos en la cuarta temporada de ‘Machos alfa’, los seguidores de la exitosa serie española de Netflix esperan con expectativa el rumbo que tomarán Pedro (Fernando Gil), Raúl (Raúl Tejón), Santi (Gorka Otxoa) y Luis (Fele Martínez), en una posible temporada 5.

Ellos continúan enfrentando las consecuencias de sus decisiones mientras intentan redefinir su masculinidad. Creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero, junto a Daniel Deorador y Araceli Álvarez de Sotomayor, la comedia se ha consolidado como uno de los títulos más comentados de la plataforma de streaming.

En los nuevos episodios, los protagonistas se enfrentan a conflictos actuales como la paternidad, crisis de pareja, relaciones informales y hasta vínculos creados con inteligencia artificial. Raúl propone asistir a un campamento para recuperar relevancia, lo que arrastra al resto del grupo, mientras impulsa la idea de alquilar un departamento como vía de escape de su matrimonio. En paralelo, Marimar busca salvar su relación a toda costa, Santi intenta ser padre sin una pareja estable y Pedro se esfuerza por asumir su nuevo rol como papá.

¿Habrá 'Machos alfa' temporada 5?

Netflix aseguró la continuidad de Machos alfa y dio luz verde a una quinta temporada incluso antes del lanzamiento de la cuarta. La plataforma confirmó que la nueva tanda de episodios no marcará el cierre de la serie, pese a que esta cuarta entrega tendrá solo seis capítulos, menos que las temporadas anteriores.

Alberto Caballero, creador de la ficción, celebró la renovación y resaltó el vínculo con Netflix, subrayando el alto nivel de exigencia y el alcance internacional del proyecto. Hasta el momento, no se han revelado fechas ni adelantos de la temporada 5 de ‘Machos alfa’, cuyo estreno podría concretarse recién en 2027.

¿Cuál sería la sinopsis de la temporada 5 de ‘Machos Alfa’

El cierre de la cuarta temporada de ‘Machos alfa’ deja a todas las parejas al borde del colapso tras el fallido viaje a Punta Cana. Los vínculos sentimentales se rompen uno a uno: Luz (Kira Miró) vuelve para intentar aclarar su situación con Paz (Irene Arcos), Raúl recurre a una falsa vocación religiosa para acelerar su divorcio de Marimar, Pedro abandona su hogar luego del distanciamiento con Daniela y Santi queda lejos de cumplir su deseo de convertirse en padre o formalizar una relación con Eva.

Además, la confesión de Luis provoca un quiebre definitivo con Esther (Raquel Guerrero), quien decide pedir el divorcio. Con los cuatro protagonistas solteros y compartiendo departamento, la serie abre un nuevo escenario cargado de conflictos y posibilidades. Las incógnitas quedan planteadas para la siguiente etapa: el destino del matrimonio de Luz y Paz, el futuro de Pedro y Daniela, las decisiones de Santi sobre la paternidad y hasta dónde llegará Raúl para concretar su separación.