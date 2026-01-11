HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     
Cine y series

Machos alfa temporada 5: ¿qué pasará con los protagonistas de la serie española de Netflix?

Las aventuras de Pedro, Raúl, Santi y Luis continuarán en la temporada 5 de Machos alfa, exitosa serie de Netflix. 

'Machos alfa' es una producción española creada por los hermanos Creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero. Foto: Netflix.
'Machos alfa' es una producción española creada por los hermanos Creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero. Foto: Netflix.

Tras los hechos ocurridos en la cuarta temporada de ‘Machos alfa’, los seguidores de la exitosa serie española de Netflix esperan con expectativa el rumbo que tomarán Pedro (Fernando Gil), Raúl (Raúl Tejón), Santi (Gorka Otxoa) y Luis (Fele Martínez), en una posible temporada 5.

Ellos continúan enfrentando las consecuencias de sus decisiones mientras intentan redefinir su masculinidad. Creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero, junto a Daniel Deorador y Araceli Álvarez de Sotomayor, la comedia se ha consolidado como uno de los títulos más comentados de la plataforma de streaming.

En los nuevos episodios, los protagonistas se enfrentan a conflictos actuales como la paternidad, crisis de pareja, relaciones informales y hasta vínculos creados con inteligencia artificial. Raúl propone asistir a un campamento para recuperar relevancia, lo que arrastra al resto del grupo, mientras impulsa la idea de alquilar un departamento como vía de escape de su matrimonio. En paralelo, Marimar busca salvar su relación a toda costa, Santi intenta ser padre sin una pareja estable y Pedro se esfuerza por asumir su nuevo rol como papá.

PUEDES VER: ¿Qué llega a Netflix en enero 2026? guía de películas y series más esperadas

lr.pe

¿Habrá 'Machos alfa' temporada 5?

Netflix aseguró la continuidad de Machos alfa y dio luz verde a una quinta temporada incluso antes del lanzamiento de la cuarta. La plataforma confirmó que la nueva tanda de episodios no marcará el cierre de la serie, pese a que esta cuarta entrega tendrá solo seis capítulos, menos que las temporadas anteriores.

Alberto Caballero, creador de la ficción, celebró la renovación y resaltó el vínculo con Netflix, subrayando el alto nivel de exigencia y el alcance internacional del proyecto. Hasta el momento, no se han revelado fechas ni adelantos de la temporada 5 de ‘Machos alfa’, cuyo estreno podría concretarse recién en 2027.

PUEDES VER: 'I Am a Killer' temporada 6: a qué hora se estrena los episodios de la serie documental de asesinos en Netflix

lr.pe

¿Cuál sería la sinopsis de la temporada 5 de ‘Machos Alfa’

El cierre de la cuarta temporada de ‘Machos alfa’ deja a todas las parejas al borde del colapso tras el fallido viaje a Punta Cana. Los vínculos sentimentales se rompen uno a uno: Luz (Kira Miró) vuelve para intentar aclarar su situación con Paz (Irene Arcos), Raúl recurre a una falsa vocación religiosa para acelerar su divorcio de Marimar, Pedro abandona su hogar luego del distanciamiento con Daniela y Santi queda lejos de cumplir su deseo de convertirse en padre o formalizar una relación con Eva.

Además, la confesión de Luis provoca un quiebre definitivo con Esther (Raquel Guerrero), quien decide pedir el divorcio. Con los cuatro protagonistas solteros y compartiendo departamento, la serie abre un nuevo escenario cargado de conflictos y posibilidades. Las incógnitas quedan planteadas para la siguiente etapa: el destino del matrimonio de Luz y Paz, el futuro de Pedro y Daniela, las decisiones de Santi sobre la paternidad y hasta dónde llegará Raúl para concretar su separación.

Notas relacionadas
'Mi ídolo' capítulos 7 y 8 estreno: a qué hora salen y dónde ver el k-drama en español latino

'Mi ídolo' capítulos 7 y 8 estreno: a qué hora salen y dónde ver el k-drama en español latino

LEER MÁS
'Él y Ella' de Netflix: de qué trata, reparto, cuántos capítulos tiene, final explicado y todo sobre 'His & Hers', la nueva serie

'Él y Ella' de Netflix: de qué trata, reparto, cuántos capítulos tiene, final explicado y todo sobre 'His & Hers', la nueva serie

LEER MÁS
'La reina del flow 3': cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

'La reina del flow 3': cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Golden Globes 2026 EN VIVO: 'The Pitt' gana en la categoría de Mejor Serie Dramática del año

Golden Globes 2026 EN VIVO: 'The Pitt' gana en la categoría de Mejor Serie Dramática del año

LEER MÁS
'Él y Ella' de Netflix: de qué trata, reparto, cuántos capítulos tiene, final explicado y todo sobre 'His & Hers', la nueva serie

'Él y Ella' de Netflix: de qué trata, reparto, cuántos capítulos tiene, final explicado y todo sobre 'His & Hers', la nueva serie

LEER MÁS
Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

LEER MÁS
‘La gran sangre’ regresa al cine con nueva película y lanza inquietante avance con ‘Dragón’, ‘Mandril’, ‘Tony Blades’ y ‘Cobra’

‘La gran sangre’ regresa al cine con nueva película y lanza inquietante avance con ‘Dragón’, ‘Mandril’, ‘Tony Blades’ y ‘Cobra’

LEER MÁS
'The Pitt' capítulo 2 en español latino: a qué hora y dónde ver el nuevo episodio del drama médico

'The Pitt' capítulo 2 en español latino: a qué hora y dónde ver el nuevo episodio del drama médico

LEER MÁS
Orgullo peruano: Francisco Lombardi será homenajeado en el Festival de Cine de Málaga por su impacto en el cine iberoamericano

Orgullo peruano: Francisco Lombardi será homenajeado en el Festival de Cine de Málaga por su impacto en el cine iberoamericano

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

VER Barcelona vs Real Madrid EN VIVO HOY por la final de la Supercopa vía América tvGO

Campaña de DNI electrónico gratis en Miraflores este 12 de enero: revisa horarios de atención

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Cine y series

'Él y Ella' de Netflix: de qué trata, reparto, cuántos capítulos tiene, final explicado y todo sobre 'His & Hers', la nueva serie

Golden Globes 2026 EN VIVO: a qué hora inicia y dónde ver la ceremonia de premiación por televisión y streaming

Susana Baca: "Históricamente, la censura ha dado más fuerza a los artistas"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Sorteo de miembros de mesa Elecciones 2026: fecha, pagos a los seleccionados y todo lo que debes de saber

Cateriano: "¿Dónde estuvo RLA durante el saqueo de Fujimori y Montesinos? Pues haciendo negocios con la dictadura"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025