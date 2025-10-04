Desde su independencia en 1966, Guyana ha experimentado una transformación notable, pasando de ser un país con recursos escasos a una emergente potencia económica, gracias al descubrimiento de enormes reservas de petróleo en sus aguas. Según el Banco Mundial, el crecimiento económico de Guyana no solo supera al de otras naciones sudamericanas, sino que compite con el de las economías más desarrolladas del mundo.

Asimismo, cuenta con más de 11.000 millones de barriles de petróleo confirmados y estimaciones que podrían elevar esa cifra a 17.000 millones. Esta abundancia de recursos ha impulsado las exportaciones del país y ha atraído inversiones extranjeras, lo que está transformando la infraestructura de la nación de manera significativa. Debido a aquellos descubrimientos de petróleo en la región offshore, que han transformado rápidamente su economía, Guyana es considerada como "la Dubái de la región".

Los efectos del boom petrolero en Guyana

El impacto del petróleo en Guyana va más allá de las estadísticas económicas. Gracias a los ingresos generados por esta industria, el gobierno ha comenzado a invertir en la modernización de su infraestructura, enfocándose en áreas como la construcción, el transporte y la energía. Este impulso está acelerando el proceso de urbanización y desarrollo del país, de una manera que recuerda lo que ocurrió en Dubái en sus primeros años de crecimiento.

La estabilidad que trae consigo este auge petrolero también ha permitido al país poner en marcha programas sociales y estrategias para un desarrollo más sostenible, lo que es fundamental para evitar los problemas típicos de los países ricos en recursos naturales, como el "mal de los recursos".

Por otra parte, Paulo Guedes, exministro de Economía de Brasil, no dudó en describir a Guyana como "la nueva Dubái de la región", comparando el auge del petróleo con el potencial de diversificación hacia nuevos sectores como los servicios financieros y el comercio.

La ciudad futurista de Guyana

Guyana viene desarrollando un ambicioso proyecto denominado "Silica City", una ciudad inteligente y futurista que se proyecta como un modelo global de desarrollo sostenible. El objetivo de este proyecto es atraer inversiones y convertirse en un referente en términos de tecnología avanzada y energía limpia.

Esta nueva ciudad se está planificando a 40 kilómetros de Georgetown, en colaboración con la Universidad de Miami, en Estados Unidos. Durante un evento celebrado en agosto de 2024, el presidente Ali compartió su visión del proyecto. “Una ciudad con resiliencia sostenible; una ciudad naturalmente bella, moderna e innovadora; una ciudad adelantada a su tiempo".

Sin embargo, a pesar de estas promesas, la realidad cotidiana para la mayoría de los guyaneses es muy diferente. Aunque se habla de una ciudad futurista, más del 90% de la población sigue viviendo bajo el nivel del mar, lo que pone en evidencia la brecha entre las expectativas del gobierno y la realidad de muchas personas en el país.

Guyana, un ejemplo para otras economías emergentes

El ejemplo de Guyana destaca en un contexto global donde otros países también han experimentado crecimientos económicos, aunque de menor magnitud. De acuerdo con Focus Economics, naciones como Sudán del Sur (14,6 %), Libia (10,3 %) y Senegal (7,9 %) también se han hecho notar por sus avances económicos.

Sin embargo, la combinación de sus ricos recursos naturales, una planificación estratégica y una estabilidad política sólida han permitido a Guyana sobresalir de manera única. Este país se ha convertido en un verdadero "laboratorio económico" en Sudamérica, sorprendiendo al mundo con su rápido desarrollo. Su historia demuestra que, con visión y transparencia, incluso los países más pequeños tienen el potencial de transformar su futuro.