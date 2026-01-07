HOYSuscripcion LR Focus

Avión de Latam sufrió explosión de llantas tras aterrizaje en Atlanta
Avión de Latam sufrió explosión de llantas tras aterrizaje en Atlanta     
Mundo

La potencia global que donó un megabuque de guerra a este país de América Latina para combatir el crimen organizado

El megabuque de guerra que una potencia global donó a un país de América Latina puede permanecer hasta 40 días en navegación continua sin regresar a puerto.

Corea del Sur donó un megabuque de guerra a Ecuador para reforzar la seguridad marítima y combatir el crimen organizado.
Corea del Sur donó un megabuque de guerra a Ecuador para reforzar la seguridad marítima y combatir el crimen organizado. | IA de LR

Una potencia global sorprendió al mundo cuando en 2024 decidió donar un megabuque de guerra a un país de América Latina que enfrenta un conflicto armado interno debido a una crisis grave y creciente del crimen organizado. En los últimos años, según InSight Crime, los grupos criminales vinculados al narcotráfico vienen utilizando puertos, rutas marítimas y zonas fronterizas de la nación sudamericana para trasladar cocaína colombiana y peruana hacia Europa, México y Centroamérica.

La donación del buque multipropósito busca fortalecer la capacidad real de las fuerzas navales, combatir amenazas marítimas con mayor eficacia, realizar ejercicios y patrullajes conjuntos y apoyar la lucha contra el crimen organizado transnacional. La adquisición se concretó mediante un acuerdo de cooperación internacional destinado a reforzar las capacidades operativas.

PUEDES VER: China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

lr.pe

¿Cuál es la potencia global que donó un megabuque de guerra a un país de América Latina?

Corea del Sur es la potencia global que donó un megabuque de guerra a Ecuador, un país de América Latina considerado uno de los principales centros de tráfico de drogas de la región. La embarcación, denominada Jambelí, ya zarpó desde Asia rumbo a la zona de Salinas, ubicada en la provincia de Santa Elena.

Durante aproximadamente 62 días, el navío surcoreano navegará por distintas rutas marítimas y realizará recaladas en puertos estratégicos como Guam, Pearl Harbor y San Diego. El megabuque tiene previsto arribar el 3 de marzo de 2026 e ingresar formalmente a puerto el 6 de ese mes, aunque inicialmente se había proyectado que la incorporación de la nave se concretara en junio de 2025.

Después de que el Buque Multipropósito Jambelí ingrese a puerto, Ecuador podrá reforzar operaciones de seguridad marítima, ejecutar labores de vigilancia, controlar delitos en el mar, proteger recursos marítimos y brindar apoyo logístico en zonas estratégicas como las islas Galápagos. La iniciativa fue impulsada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa para enfrentar sin concesiones a las estructuras del crimen organizado.

PUEDES VER: Descubren la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán que supera a Bolivia y China: extracción del mineral iniciaría en 2028

lr.pe

¿Cómo es el megabuque de guerra que donó Corea del Sur a Ecuador?

El megabuque de guerra que Corea del Sur donó a Ecuador mide 105 metros de eslora, 15 metros de manga y 3,8 metros de calado. Además, la embarcación permitirá transportar al menos tres lanchas interceptoras, operar con un helicóptero mediano y brindar soporte logístico a otras unidades navales durante operativos prolongados. El navío también puede abastecerse de combustible, agua y alimentos suficientes para permanecer hasta 40 días en navegación continua sin regresar a puerto.

Según las autoridades ecuatorianas, el gobierno de Daniel Noboa invirtió cerca de 15 millones de dólares para adecuar y modernizar el Buque Multipropósito Jambelí, una unidad antigua de la clase Tae Pyung Yang que formaba parte de la Guardia Costera de Corea del Sur. La embarcación, construida en 1994, fortalecerá la capacidad del equipo militar ecuatoriano para combatir el crimen organizado.

