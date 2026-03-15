La película animada ¿K-Pop Demon Hunters’, conocida en español como ‘Las guerreras K-pop’, hizo historia este domingo 15 de marzo de 2026 al ganar como Mejor Película de Animación en los Premios Oscar. La producción de Netflix confirmó su favoritismo en la categoría al imponerse a ‘Arco’, ‘Elio’, ‘Zootopia 2’ y ‘'Amélie’.

Desde su estreno, la cinta se convirtió en un fenómeno global. Además, alcanzó cifras récord de audiencia y posicionó como la película más vista en la plataforma de streaming. Su propuesta - que mezcla acción, fantasía y la estética del K-pop - la convirtió en un inesperado icono de la cultura pop infantil y juvenil.