Las profesiones en América Latina que en 2026 redefinen el empleo para una economía digitalizada

Un número de profesiones se diferenciarán en 2026 con ayuda de la IA. | Telemadrid

La digitalización y la automatización están remodelando rápidamente el mercado laboral en América Latina. Con un enfoque creciente en la tecnología y la sostenibilidad, las empresas requieren profesionales con habilidades técnicas avanzadas y capacidades humanas que complementen las nuevas exigencias del entorno digital. A medida que la región avanza hacia una economía más interconectada, las demandas laborales también evolucionan, priorizando perfiles especializados.

Según un informe de ManpowerGroup en 2025, que encuestó a más de 39,000 empleadores en 41 países, las expectativas de contratación global para 2026 siguen siendo positivas, con un Net Employment Outlook (NEO) global del 24%. En Latinoamérica, países como Brasil, México y Colombia se destacan con mejores perspectivas laborales, especialmente en áreas tecnológicas y sostenibles.

¿Qué profesiones marcarán el mercado laboral en América Latina en 2026?

La especialización será una característica clave del mercado laboral de 2026 en América Latina. Las profesiones relacionadas con la tecnología, como los desarrolladores de software, ingenieros en inteligencia artificial (IA) y expertos en ciberseguridad, estarán en alta demanda. Según Tesoro AI, una firma especializada en conectar empresas con talento tecnológico, el crecimiento en áreas como ingeniería de datos, cloud computing y analítica avanzada será significativo en la región.

Además, sectores relacionados con la sostenibilidad, como las energías renovables y la gestión ambiental, jugarán un papel central en el futuro del empleo en América Latina. En Brasil, por ejemplo, se espera un aumento en la demanda de profesionales para la transición energética, impulsada por el enfoque del país en el desarrollo de energías limpias. Lo mismo ocurre en México, donde la creciente preocupación por la sostenibilidad está impulsando la contratación de expertos en energías renovables y gestión de recursos naturales.

¿Por qué la especialización laboral será clave en 2026?

A medida que las empresas latinoamericanas se adaptan a los desafíos de la digitalización, la especialización se convertirá en un factor clave para mantenerse competitivas. Según un informe de McKinsey & Company, la demanda de profesionales con habilidades técnicas profundas en áreas como IA, análisis de datos y ciberseguridad continuará creciendo en los próximos años. Este cambio no solo se limita a las startups tecnológicas, sino que también afecta a sectores tradicionales como las finanzas, la manufactura y los servicios profesionales.

Además, las empresas buscarán perfiles que combinen capacidades técnicas con habilidades humanas difíciles de automatizar, como el pensamiento crítico, la creatividad y la toma de decisiones complejas. El Foro Económico Mundial señala que la clave del éxito en el futuro será la combinación de estos dos tipos de habilidades, lo que permitirá a los trabajadores adaptarse a un entorno laboral cada vez más digital y automatizado.