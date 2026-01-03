Video de ataque con proyectiles no ocurrió en Venezuela, sino en una base aérea de Israel

LO FALSO:

Video de ataque con proyectiles de helicópteros estadounidenses contra el Fuerte Tiunda, en Venezuela.

LO VERDADERO:

El video circula en internet desde el 15 de junio de 2025.

El video corresponde a un ataque de Irán contra Israel en el contexto de la "Guerra de los 12 Días". El clip fue usado por el medio iraní Maariv.

En el contexto del ataque y bombardeo perpetrado por parte de Estados Unidos en territorio venezolano, en redes sociales circula un video en el que se observan el supuesto ataque con misiles desde helicópteros de combate hacia el Fuerte de Tiuna en Venezuela. Sin embargo, este video no es actual y no corresponde al ataque reciente, sino de un ataque de Irán a Israel.

El video presenta una intervención con el siguiente mensaje textual: “#Urgente. Helicópteros disparan misiles directos sobre Fuerte Tiuna”. El material, fuera de su contexto real, circuló en diversas plataformas como Facebook, Instagram y X, donde alcanzó miles de reproducciones a través de distintas publicaciones.

Fotocapturas del video que motivo esta verificación. Fuente: Redes sociales.

Video original corresponde a un ataque de Irán a Israel

Al realizar una búsqueda inversa de las imágenes del video que motivo esta verificación, se halló que el video ya circulaba en internet desde el 14 de junio de 2025. Los videos de dicha época señalan un ataque de Irán a Israel.

Tras una búsqueda con las palabras clave “Irán” e “Israel”, se identificó que durante el mes de junio de 2025 se produjo una serie de ataques aéreos a gran escala de Irán contra Israel, episodios que dieron lugar al conflicto denominado la "Guerra de los 12 Días", desarrollado entre el 13 y el 24 de junio de 2025.

Dicho enfrentamiento se inició con un ataque de Israel aéreo contra instalaciones nucleares iraníes, lo que derivó en ataques con mísiles y drones por parte de Irán, generando que el conflicto escalara. En los primeros días, se registraron víctimas civiles en territorio israelí, mientras Teherán anunció operaciones “más devastadoras” y milicias aliadas se involucraron, lo que elevó el riesgo de una regionalización del conflicto. A lo largo de las jornadas siguientes continuaron los ataques, se activaron alertas internacionales y se realizaron reuniones de emergencia entre potencias globales.

Entre el 17 y el 22 de junio, Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea intensificaron los llamados a un alto el fuego, en medio de declaraciones cruzadas y acciones cibernéticas. El 23 de junio marcó el punto más crítico del conflicto, con amenazas vinculadas al programa nuclear iraní y desmentidos sobre un posible acuerdo de tregua. Finalmente, tras negociaciones discretas, Israel e Irán anunciaron un cese al fuego entre el 24 y 25 de junio, lo que puso fin a la confrontación, aunque persistieron tensiones diplomáticas luego de que se informara que los bombardeos estadounidenses no lograron destruir el programa nuclear iraní.

Con ese contexto, se realizó una búsqueda en medios iraníes, que permitió identificar una nota del medio periodístico Maariv, el cual utilizó el video que motivó esta verificación en una publicación del 15 de junio de 2025. En dicha nota se informó sobre un ataque ocurrido el 14 de junio de ese año por parte de Irán contra Israel, en el marco de la denominada Guerra de los 12 Días, que dejó un saldo de 10 personas fallecidas. Al comparar ambos materiales audiovisuales, se concluye que corresponden a las mismas imágenes.

Fuente: Difusión / Maariv.

Conclusión:

En síntesis, el video que circula en redes sociales y que es presentado como un supuesto ataque con misiles de helicópteros estadounidenses contra el Fuerte Tiuna, en Venezuela, es falso. Tras realizar una búsqueda inversa de las imágenes y revisar publicaciones periodísticas previas, se comprobó que el material no es actual ni corresponde a hechos ocurridos en territorio venezolano. El video circula en internet desde el 15 de junio de 2025 y documenta un ataque de Irán contra Israel en el contexto de la denominada Guerra de los 12 Días. Además, la revisión de medios internacionales e iraníes permitió identificar que el video fue utilizado en una nota periodística publicada el 15 de junio de 2025.

